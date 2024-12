Le offerte del Black Friday 2024 continuano e si avviano al termine, nella data di domani 2 dicembre, salvo ovviamente esaurimento scorte. È quanto sta accadendo a Google Pixel 8 Pro e a Google Pixel 8, che sono proposti da qualche giorno a nuovi minimi storici, prezzi molto interessanti per portarsi a casa degli ottimi camera phone che si aggiornano per ben 7 anni. Vediamo i dettagli.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, due top di gamma ora più economici

Google Pixel 8 è il più compatto e il meno costoso dei due modelli lanciati nell’ottobre del 2023 in compagnia di Android 14. Se state cercando un nuovo smartphone per provare la Pixel experience e non volete spingervi troppo oltre con la spesa, questa potrebbe essere l’occasione giusta.

Lo smartphone mette a disposizione uno schermo OLED da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, vetro Gorilla Glass Victus e lettore d’impronte digitali integrato. Il SoC è anche in questo caso il Tensor G3, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2 e supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1. La casa di Mountain View si è concentrata sul comparto fotografico, non solo a livello software e lato IA: a bordo di Pixel 8 abbiamo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, e una fotocamera anteriore da 10,5 MP integrata attraverso un piccolo foro nel display.

Non mancano connettività 5G dual-SIM (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, NFC, GPS e Bluetooth 5.3, oltre alla porta USB Type-C 3.2 per la ricarica e il trasferimento di dati. A disposizione anche certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria è da 4575 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 27 W, la ricarica wireless a 18 W e la ricarica wireless inversa. Per tutti gli altri dettagli potete dare un’occhiata alla scheda tecnica completa.

Google Pixel 8 Pro invece offre qualcosa in più sul comparto fotografico, con anche un sensore aggiuntivo tele-obiettivo periscopico con ingrandimento 5x, una batteria e un display più grandi. Perfetto per chi vuole un livello più alto per le proprie fotografie ma anche più batteria. Ulteriori dettagli nella scheda tecnica di Pixel 8 Pro oppure confronta Pixel 8 vs Pixel 8 Pro.

Le super offerte Amazon per il Black Friday su Pixel 8 e Pixel 8 Pro

I suddetti smartphone hanno debuttato a inizio ottobre 2023 direttamente con Android 14 e offrono un supporto software da record. Google promette infatti ben 7 anni di aggiornamenti. Nelle scorse settimane ha ricevuto anche Android 15, per cui è aggiornatissimo con le ultime novità di Google, comprese quelle legate al mondo dell’intelligenza artificiale.

Google Pixel 8 è arrivato al prezzo consigliato di 799 euro (128 GB) o 859 euro (256 GB), ma in queste ore potete acquistare la prima versione su Amazon con uno sconto di 350 euro: potete infatti portarvelo a casa nella colorazione Nera in offerta a 449 euro, con consegna Prime rapida. Ora disponibile solo in Grigio verde e Rosa, terminata la colorazione Nera. In versione 256 GB è terminato in tutte le colorazioni.

Acquista Google Pixel 8 128 GB in offerta su Amazon a 449€

Google Pixel 8 Pro è invece arrivato al prezzo consigliato di 999 euro (128 GB) o 1099 euro (256 GB), ma in queste ore potete acquistare la prima versione su Amazon con uno sconto di 350 euro: potete infatti portarvelo a casa nella colorazione Nera in offerta a 597 euro, con consegna Prime rapida, ma solo nella colorazione Blu. Oppure nella versione da 256 GB a 649€ nella sola colorazione Nera.

Acquista Google Pixel 8 Pro 128 GB in offerta su Amazon a 597€