In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti Google Pixel che lamentano un nuovo bug relativo ad una notifica persistente che non riescono ad eliminare e li accompagna durante le varie operazioni.

Il bug in questione, riscontrato su Android 15, rende molto fastidiosa la ricezione delle chiamate ma, per fortuna, esiste anche una soluzione rapida e semplice.

Un fastidioso bug di Android 15 per gli utenti Google Pixel

In pratica, nel momento in cui si riceve una chiamata, sul display appare la notifica “Dici Rispondi”, ossia la funzionalità che rientra nelle Quick Phrases di Google Assistant e che consente agli utenti di rispondere alla chiamata senza la necessità di attivare prima l’assistente.

Solo che, a causa del bug di cui parliamo, la notifica continua ad essere visualizzata anche quando la chiamata finisce, rendendo peraltro inutilizzabile quell’area dello schermo e tutto ciò che la circonda.

Molto probabilmente questo bug è relativo a Google Assistant e, in attesa che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View trovi una soluzione e la implementi attraverso un aggiornamento software, è possibile ovviare attraverso un rimedio fai-da-te.

È sufficiente, infatti, forzare la chiusura di App Google: ciò è possibile andando nel menu delle Impostazioni, quindi entrando nella sezione dedicata alle applicazioni e cercare quella di Google, che dovrà essere arrestata.

Solo che questo sistema non fa altro che rimuovere la notifica mentre alla successiva chiamata in entrata il bug tornerà a manifestarsi.

C’è anche un altro rimedio fai-da-te, più efficace ma che comporta la rinuncia alla funzione delle Quick Phrases, in quanto richiede la sua disattivazione. Ciò sarà possibile aprendo App Google, toccando l’immagine del profilo in alto a destra, entrando nelle Impostazioni e poi nella sezione dedicata a Google Assistant, ove si trova anche l’opzione per attivare o disattivare le varie frasi rapide.

La speranza è che arrivi presto il fix ufficiale da Google.