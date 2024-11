Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica, introducendo nuove funzionalità, apportando modifiche all’interfaccia e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Il frutto di questo lavoro incessante è rappresentato dal rilascio ogni giorno di nuove versioni beta, con le quali le novità in fase di lavorazione iniziano ad essere rese disponibili per alcuni utenti e valutate, in modo che gli sviluppatori possano decidere se metterle a disposizione di tutti attraverso la loro implementazione in una release stabile dell’app.

Un’altra novità grafica sbarca sul canale stabile di WhatsApp

Nelle scorse settimane è emerso che il team di WahstApp era al lavoro su un rinnovamento della scheda dedicata agli aggiornamenti, con un’interfaccia decisamente più accattivante, caratterizzata da uno stile che ricorda quello già adottato da Meta su altri prodotti dell’azienda, come Facebook e Instagram.

La nuova interfaccia presenta in alto un carosello con le miniature verticali degli aggiornamenti di stato, seguito dai canali e dai suggerimenti.

Questa nuova interfaccia non è ancora disponibile a livello globale ma il team di WhatsApp ha iniziato ad implementarla e, pertanto, nel giro di qualche giorno dovrebbe raggiungere tutti gli utenti. Basta avere un po’ di pazienza.

