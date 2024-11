Le offerte Black Friday continuano e se volete sfruttare Android Auto Wireless (e non avete un’auto compatibile, ovvero che supporta solo Android Auto via cavo), potreste dare una possibilità a Motorola MA1. Si tratta di un dongle che potrebbe risultarvi particolarmente utile nei viaggi in auto, soprattutto ora che viene proposto in offerta su Amazon al minimo storico.

Android Auto Wireless con Motorola MA1, in super offerta su Amazon

Tra le offerte più interessanti a disposizione attualmente su Amazon troviamo Motorola MA1, un dongle molto utile per sfruttare Android Auto Wireless sulle auto che nativamente supportano solo la versione con cavo. Rispetto ad altri accessori, questo è certificato direttamente da Google. Basta collegarlo alla presa USB del sistema di infotainment dell’auto per abbinarlo senza fili allo smartphone, abilitando la versione wireless di Android Auto anche sulle macchine che non lo supportano. Risulta compatto e non richiede l’installazione di applicazioni. Durante la configurazione, lo stesso dongle della casa alata va a creare una rete Wi-Fi a 5 GHz attraverso la quale avverrà il collegamento.

Motorola MA1 è stato lanciato su Amazon.it al prezzo consigliato di 89,99 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta Black Friday ad un ottimo prezzo: bastano 58,49 euro per portarvelo a casa, con consegna inclusa (anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se volete approfittarne potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo potete trovare la nostra recensione per eventuali dubbi.

