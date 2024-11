Ognuno di noi compie quotidianamente diverse operazioni con il proprio smartphone, restare in contatto con amici, parenti e colleghi rientra senza dubbio tra queste e WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate per questo scopo, il software di proprietà di Meta viene infatti utilizzato e apprezzato da schiere di affezionati utenti che lo prediligono alle soluzioni offerte dalla concorrenza.

L’app in questione riceve ciclicamente tutta una serie di nuove funzioni, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto l’introduzione della possibilità di personalizzare le categorie grazie alle Liste, una comoda novità per combattere la disinformazione, ma abbiamo anche visto come il team di sviluppo sia al lavoro su un particolare adesivo per gli aggiornamenti di stato, o ancora come la scheda community abbia ricevuto una nuova interfaccia.

Oggi scopriamo insieme un’ulteriore novità attualmente disponibile per alcuni utenti utilizzatori della versione Beta di WhatsApp per Android.

WhatsApp Beta permette di aggiungere un messaggio a qualsiasi contenuto inoltrato

È passato un po’ di tempo, ma i più attenti tra voi potrebbero ricordare come lo scorso anno, con la versione 2.23.10.3 di WhatsApp Beta, il team di sviluppo dietro il popolare software avesse introdotto nell’app una funzione il cui scopo era quello di migliorare la condivisione dei file multimediali.

In pratica grazie alla nuova funzionalità gli utenti potevano procedere all’inoltro di un’immagine, una GIF o un video rimuovendo la sua eventuale descrizione e aggiungendo un proprio messaggio.

Ora, con la versione 2.24.25.3 di WhatsApp Beta per Android, alcuni utenti stanno ricevendo la possibilità di aggiungere un messaggio a qualsiasi contenuto inoltrato, non solo immagini, video e GIF quindi, ma anche semplici messaggi di testo.

L’immagine che potete vedere qui sopra, condivisa dai colleghi di wabetainfo, ci mostra la novità di oggi; come potete notare alcuni utenti possono aggiungere un messaggio personalizzato a qualsiasi tipo di contenuto inoltrato, inclusi messaggi di testo, documenti e link.

Si tratta di una novità che può risultare utile in diversi contesti, la funzione consente infatti di fornire maggiore contesto o dettagli aggiuntivi ad un messaggio inoltrato, senza la necessità di doverne inviare uno nuovo.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida.