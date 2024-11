Tra le diverse applicazioni di messaggistica disponibili su Android, WhatsApp è sicuramente una delle più utilizzate e apprezzate dagli utenti; il team di sviluppatori dietro al celebre software ne è ovviamente consapevole ed è per questo che si prodiga continuamente per migliorare il servizio offerto.

Il software in questione riceve ciclicamente tutta una serie di nuove funzioni, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come siano state introdotte utili novità per le community, come l’app cerchi di gestire automaticamente i messaggi dagli sconosciuti, come stiano arrivando i temi per le chat, come sia stato introdotto un nuovo pulsante per i filtri nell’interfaccia della fotocamera, come sia stato modificato l’indicatore di digitazione, come alcuni utenti possano gestire il conteggio dei badge nella schermata iniziale, come siano stati migliorati gli aggiornamenti di stato, come l’app stia sperimentando una nuova scorciatoia per aggiungere contatti, come in futuro potrebbe essere limitato il numero di elenchi che si possono creare, come sia stato leggermente modificato il tema scuro, come sia stata introdotta una novità per gli amanti dell’ordine, come sia in test un’opzione che personalizza la privacy della videocamera, come sarà possibile personalizzare gli aggiornamenti di stato con la musica, come siano state annunciate novità per i contatti e per gli username, come siano in corso i lavori per migliorare la gestione degli sticker, come sia migliorato l’utilizzo delle reazioni all’interno delle chat, come gli sviluppatori abbiano portato la ricerca di informazioni sui link nel canale Beta, come potrebbero migliorare i filtri delle chat, come ora sia possibile personalizzare le categorie grazie alle Liste, come l’app abbia ricevuto una novità contro la disinformazione, come il team di sviluppo sia al lavoro su un particolare adesivo per gli aggiornamenti di stato, o ancora come l’app stia aggiornando l’interfaccia della galleria.

Oggi vediamo insieme come l’ultima versione di WhatsApp Beta per Android, la 2.24.24.14, stia introducendo una nuova interfaccia per la pagina delle community.

WhatsApp Beta testa una nuova interfaccia per la scheda community

Nell’ultima versione di WhatsApp Beta per Android, i colleghi di wabetainfo hanno individuato un’interessante novità attualmente in fase di distribuzione per alcuni utenti iscritti al programma Beta, si tratta di un’interfaccia riprogettata per la scheda community. Come potete notare dall’immagine qui sotto, alcuni utenti hanno a disposizione un’interfaccia rinnovata per la scheda community, che vanta un layout più compatto rispetto alla precedente e che riduce la quantità di spazio che ogni sezione occupa sullo schermo.

L’ultima versione Beta di WhatsApp introduce anche un pulsante accanto a ogni nome di community, che consente agli utenti di visualizzare tutte le chat di gruppo collegate a quella community con un solo tocco; inoltre viene aggiunto anche un nuovo pulsante che offre agli utenti una comoda scorciatoia per creare rapidamente una nuova community.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, se il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.