Tra le miriade di applicazioni disponibili per Android ce ne sono diverse dedicate alla messaggistica, tra queste WhatsApp è senza dubbio una delle più apprezzate e utilizzate dagli utenti, motivo per cui il team di sviluppatori dedicato si prodiga costantemente nel miglioramento del software offerto ai propri utenti attraverso l’implementazione di diverse novità.

Il software in questione riceve ciclicamente tutta una serie di nuove funzioni, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto l’introduzione della possibilità di personalizzare le categorie grazie alle Liste, una comoda novità per combattere la disinformazione, ma abbiamo anche visto come il team di sviluppo sia al lavoro su un particolare adesivo per gli aggiornamenti di stato, o ancora come la scheda community abbia ricevuto una nuova interfaccia.

Nelle ultime ore, diversi utenti utilizzatori di WhatsApp Beta per Android hanno iniziato a ricevere un paio di novità, scopriamole insieme.

Alcuni utenti ricevono i nuovi colori principali in WhatsApp Business Beta

A inizio novembre vi abbiamo riportato la notizia dell’individuazione di una particolare modifica all’interno di WhatsApp, era infatti in fase di sviluppo un nuovo tema in cui il nero era il colore principale dell’app nel momento in cui l’utente sceglieva il tema chiaro, mentre per quel che riguarda il tema scuro l’ormai iconico colore verde era stato sostituito dal bianco, offrendo un netto contrasto per una migliore leggibilità.

L’immagine che potete vedere qui sopra, condivisa dai colleghi di wabetainfo, ci mostra come la versione Business della popolare applicazione di messaggistica stia ricevendo nel canale Beta la stessa modifica estetica.

Alla luce di tutto ciò non è chiaro se il team di sviluppo abbia intenzione, nel prossimo futuro, di adottare questi cambiamenti esclusivamente per la versione Business del software; un approccio di questo tipo potrebbe infatti risultare comodo per color che utilizzano entrambe le versioni di WhatsApp, che potrebbero distinguerle facilmente a colpo d’occhio grazie al differente schema di colori.

Un ulteriore indizio in tal senso è rappresentato dal cambio di intestazione da “WA Business” a “WhatsApp”, sempre con l’utilizzo dei nuovi colori accentati in bianco e nero. Bisognerà attendere per sapere come il team di sviluppo deciderà di procedere.

Alcuni utenti possono condividere interi pacchetti di adesivi

Con l’aggiornamento alla versione 2.24.25.2 di WhatsApp Beta per Android alcuni utenti hanno notato la possibilità di condividere interi pacchetti di adesivi, come potete vedere dall’immagine qui sotto è presente un nuovo menù a tre puntini che, se cliccato, restituisce un piccolo pop up con le opzioni Invia o Rimuovi.

Il nuovo menù permette agli utenti di condividere il pacchetto di adesivi con la conversazione corrente o di rimuoverlo dalla propria collezione personale, per quanto riguarda quelli creati da WhatsApp, selezionando l’opzione di condivisione verrà generato un collegamento anziché inviare direttamente l’intero pacchetto.

Non ci sono informazioni ufficiali circa la disponibilità della nuova funzione in forma stabile ma, considerando che diversi utenti sembrano riscontrare errori durante il suo utilizzo, potrebbe volerci ancora un po’ prima che il team di sviluppo aggiusti le cose.

Come aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida.