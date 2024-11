Con qualche “giorno di ritardo” rispetto alla maggior parte delle offerte Black Friday, anche Samsung Galaxy S24 Ultra entra in partita con un super sconto. Se siete alla ricerca del flagship di casa Samsung, in queste ore è calata di prezzo la versione da ben 512 GB a un prezzo particolarmente interessante. La promozione attuale permette di ottenere un risparmio massimo di 620€ rispetto al prezzo di listino. Vediamo i dettagli del prodotto e poi della promozione.

Samsung Galaxy S24 Ultra da 512 GB, potenza ed AI

Samsung Galaxy S24 Ultra si distingue come il top di gamma della serie S24, ed uno dei più completi sul mercato. È equipaggiato con il potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, supportato da 12 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria di archiviazione. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, ha un refresh rate variabile fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 2600 nit che assicura un’ottima visibilità anche all’aperto.

A livello fotografico, Galaxy S24 Ultra si presenta con una quadrupla fotocamera posteriore. Il sensore principale da 200 MP, insieme all’ultra-grandangolare da 12 MP, il teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e il teleobiettivo secondario da 10 MP con zoom ottico 3x, permettono di scattare foto di alta qualità in ogni situazione. Anche la batteria è notevole, con una capacità di 5000 mAh e supporto per la ricarica rapida cablata da 45 W, Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare per la ricarica inversa.

Galaxy S24 Ultra ha debuttato con la One UI 6.1 e le nuove funzionalità Galaxy AI. Samsung ha promesso ben 7 anni di aggiornamenti software, mantenendo il dispositivo all’avanguardia a lungo termine. Questo impegno sugli aggiornamenti lo rende una scelta solida per chi cerca uno smartphone duraturo. Ulteriori dettagli li trovate nella scheda tecnica e nella recensione di Galaxy S24 Ultra.

Offerta Samsung Galaxy S24 Ultra da 512 GB

L’offerta su Samsung Galaxy S24 Ultra da 512 GB è disponibile su Amazon al momento nella sola colorazione Titanium Gray. È disponibile al prezzo promozionale di 999€ invece di 1256€ (prezzo medio ultimi 30 giorni) e di 1619€ (prezzo di listino). Se interessati non vi resta che approfittarne, fino a qualche ore fa il prodotto risultava esaurito.