Xiaomi ha appena presentato in Cina i suoi nuovi smartphone di punta della serie K, il Redmi K80 e K80 Pro, dispositivi che promettono di ridefinire gli standard della fascia alta grazie a specifiche tecniche davvero interessanti e prezzi competitivi.

Xiaomi alza l’asticella con i nuovi Redmi K80 e K80 Pro: display eccezionale e batterie record

Il punto di forza di entrambi i modelli è sicuramente il display, un pannello AMOLED da 6,67 pollici sviluppato in collaborazione con TCL che vanta caratteristiche di tutto rispetto. La risoluzione 2K (3200 x 1440 pixel) si accompagna a una luminosità di picco di ben 3200 nit, refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 2560 Hz. Il pannello supporta le tecnologie HDR10+ e Dolby Vision, oltre a offrire una profondità colore a 12-bit per ben 68,7 miliardi di colori.

Sul fronte delle prestazioni, il K80 Pro monta il nuovissimo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, mentre il K80 “base” si affida allo Snapdragon 8 Gen 3. Entrambi possono contare su configurazioni di memoria generose, che arrivano fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di storage UFS 4.0.

La fotocamera principale è comune ai due modelli: un sensore da 50 megapixel con OIS e apertura f/1.6. Il Pro si distingue per un comparto fotografico più completo, che include un ultra-grandangolare da 32 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 2.5x; il modello base si “accontenta” di un ultra-grandangolare da 8 megapixel.

Particolarmente interessante la scelta delle batterie: il K80 Pro monta un’unità da 6000 mAh con ricarica a 120 W e supporto wireless a 50 W, mentre il K80 standard va oltre con ben 6550 mAh, anche se la ricarica si ferma a 90 W e manca la ricarica wireless.

Scheda tecnica Redmi K80 e K80 Pro Display: 6,67 pollici AMOLED 2K (3200 x 1440 pixel) Formato 20:9, 120Hz refresh rate Campionamento touch 2160Hz DC Dimming Luminosità di picco fino a 3200 nits Rapporto di contrasto 5.000.000:1 HDR10+ e Dolby Vision

SoC: K80 Pro: Snapdragon 8 Elite (3nm) con GPU Adreno 830 K80: Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) con GPU Adreno 750

Memoria: RAM: 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5x Storage: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0

Dual SIM: nano + nano

nano + nano Sistema operativo: Xiaomi HyperOS 2.0

Xiaomi HyperOS 2.0 Fotocamere posteriori: K80 Pro: Principale: 50 MP, sensore Light Fusion 800 1/1.55″, f/1.6, OIS + EIS Ultra-grandangolare: 32 MP Samsung S5KKD1, 120°, f/2.2 Teleobiettivo: 50 MP Samsung S5KJN5, zoom 2.5x Macro: 10cm Registrazione video fino a 8K K80: Principale: 50 MP, sensore Light Fusion 800 1/1.55″, f/1.6, OIS + EIS

Ultra-grandangolare: 8 MP, 120°, f/2.2 Registrazione video fino a 8K

Fotocamera frontale: 20 MP con sensore OmniVision OV20B40

Sicurezza: Sensore impronte digitali ultrasonico 3D Sensore infrarossi

Certificazioni: IP68 + IP69 (resistenza ad acqua e polvere)

IP68 + IP69 (resistenza ad acqua e polvere) Audio: USB Type-C Hi-Res audio Altoparlanti stereo Dolby Atmos

Dimensioni e peso: Redmi K80: 160,26 × 74,95 × 8,12mm Redmi K80 Pro: 160,26 × 74,95 × 8,39mm Peso: 209 grammi (Redmi K80) / 212 grammi ( Redmi K80 Pro Champion Edition)

Connettività: 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE Wi-Fi 7 802.11 ad Bluetooth 5.4 GPS multi-sistema USB Type-C NFC

Batteria: Redmi K80: 6550 mAh, ricarica rapida 90 W, senza ricarica wireless Redmi K80 Pro: 6000 mAh, ricarica rapida 120 W, ricarica wireless 50 W



Per gli amanti delle edizioni speciali, Xiaomi ha previsto anche una versione Automobili Lamborghini SQUADRA CORSE del K80 Pro, caratterizzata da un design esclusivo e disponibile solo nella variante top da 16 GB + 1 TB.

I prezzi partono da 2499 yuan (circa 330 euro) per il K80 base con 12/256 GB, mentre il Pro parte da 3699 yuan (circa 480 euro) nella configurazione 12/256 GB e sono disponibili nelle tre colorazioni standard Snow Rock White, Mountain Green, and Mysterious Night Black, più la Twilight Moon Blue, esclusiva per il solo K80. Al momento il lancio è previsto solo per il mercato cinese, ma non è escluso un futuro arrivo sui mercati internazionali con nomi diversi. Di seguito trovate la lista completa dei prezzi per ciascuna configurazione: