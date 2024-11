Il nuovo processore Snapdragon 8 Elite continua ad essere sulla cresta dell’onda di gran parte delle compagnie produttrici, risultando parte integrante dei prossimi smartphone top di gamma. Ci eravamo infatti lasciati qualche ora fa con il rumor di un modello di smartphone compatto realizzato da OnePlus, ma a quest’ultima potrebbe aggiungersi anche Redmi, con un dispositivo di fascia media dotato di un’ipotetica variante “8s” del nuovo chip Snapdragon e specifiche decisamente interessanti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nuovo smartphone Redmi: Snapdragon 8s Elite, batteria più ampia e non solo

In base a quanto si evince da un post pubblicato su Weibo dall’informatore Digital Chat Station, il nuovo smartphone di Redmi in cantiere presenterebbe al suo interno il chip Snapdragon 8s Elite, presunto e diretto successore di Snapdragon 8s Gen 3: nonostante le prestazioni non siano paragonabili al “fratello maggiore” Snapdragon 8 Elite, il nuovo chip punterà verosimilmente a raggiungere un ottimo compromesso tra le prestazioni e i consumi energetici, oltre che presentare un costo decisamente più contenuto. A questo si aggiungono alcune indiscrezioni che suggerirebbero una batteria da 7000 mAh di capacità, accompagnata a sua volta dalla ricarica rapida via cavo da 90 W di potenza, al contrario della ricarica wireless assente.

Non conosciamo ancora la precisa denominazione del nuovo modello, che potrebbe presumibilmente chiamarsi Redmi Turbo 4 Pro o Redmi K90. Nel frattempo, Redmi sta pianificando il lancio di Redmi K80 e K80 Pro, riservati al mercato cinese. Entrambi i modelli supporteranno un display AMOLED con risoluzione 2K e picco di luminosità pari a 2000 nit, alimentato in questo caso dal processore Snapdragon 8 Elite.

Come sempre, è bene ribadire che attualmente si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice. Attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte di Redmi in merito al nuovo modello di fascia media, che arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi mesi.