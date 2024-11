In questi giorni sono partite le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon: gli sconti sono tantissimi e riguardano la tecnologia e praticamente tutte le altre categorie di prodotti. State cercando una nuova smartband e volete spendere poco? Siete sicuramente capitati nel posto giusto, perché proprio in queste ore è in offerta Xiaomi Smart Band 8 a un prezzo da non perdere.

Xiaomi Smart Band 8 da non perdere tra le offerte del Black Friday Amazon

Le offerte del Black Friday Amazon hanno preso il via proprio in questi giorni, e si concluderanno il 2 dicembre 2024 in occasione del Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia (un po’ snaturata negli ultimi tempi vista la maggiore durata delle iniziative promozionali). Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non è necessario essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Le offerte dell’iniziativa promozionale sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, smartband comprese, e visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Una di queste riguarda senza dubbio Xiaomi Smart Band 8, disponibile su Amazon in super offerta.

Non parliamo del modello più recente della gamma della casa cinese, ma se volete spendere poco costituisce la scelta giusta: mette a disposizione un ampio display AMOLED da 1,62 pollici con luminosità adattiva (fino a 600 nit), più di 200 quadranti tra cui scegliere e ghiera in metallo. Supporta più di 150 modalità sportive e integra una batteria da 190 mAh che promette fino a 16 giorni di utilizzo (secondo quanto dichiarato dal produttore).

Xiaomi Smart Band 8 ha esordito al prezzo consigliato di 39,99 euro, ma in queste ore potete acquistarla in offerta su Amazon a partire da 25,99 euro (colorazione Avorio). Per indecisioni potete anche consultare la nostra recensione di Xiaomi Smart Band 8.

Se volete qualcosa di più e siete disposti a salire un po’ col prezzo, allora potreste volgere lo sguardo alla sorella maggiore Xiaomi Smart Band 8 Pro, che aggiunge all’equazione la connettività GPS per il tracciamento dell’attività fisica. In questo caso si sale a 1,74 pollici di schermo (con un formato più largo), e la batteria arriva a 289 mAh (l’autonomia resta intorno ai 14 giorni). Il prezzo consigliato è di 69,99 euro, ma potete portarvela a casa in offerta a 52 euro.

Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto.