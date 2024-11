I principali produttori di smartphone Android sono alla costante ricerca di nuove soluzioni che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole ed accattivante rispetto ai device della concorrenza e ciò ovviamente riguarda anche OPPO.

Nelle scorse ore di quelli che sarebbero i programmi del colosso cinese si è occupato il popolare leaker Ice Universe, che su X si è soffermato in particolare sull’ambito gaming, per il quale OPPO sarebbe al lavoro su una nuova tecnologia.

Cosa sappiamo della tecnologia Venom di OPPO

A dire del leaker, OPPO si prepara a lanciare una nuova tecnologia per il settore gaming chiamata Venom, studiata per migliorare l’efficienza energetica apportando delle modifiche al design del processore.

Secondo Ice Universe, è altamente probabile che la nuova generazione della serie OnePlus Ace arrivi sul mercato con la tecnologia Venom, che è capace di garantire un miglioramento per quanto riguarda il controllo della temperatura e un consumo energetico inferiore, il tutto con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza gaming rivoluzionaria (il leaker parla di un miglioramento generazionale).

In partica, sempre a dire di Ice Universe, la tecnologia Venom è in grado di “trasformare” un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in uno Snapdragon 8 Gen 3.5.

Questa è la tabella pubblicata dal leaker e che riassume i benefici della tecnologia sviluppata da OPPO:

Invece che puntare sulla mera potenza, la soluzione studiata da OPPO sembra preferire un approccio più intelligente, sfruttando le capacità computazionali dei processori per migliorare l’efficienza.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di OPPO, che nei giorni scorsi ha lanciato ufficialmente sia la versione Global di ColorOS15 che OPPO Find X8 Pro.