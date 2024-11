Il Black Friday raggiunge anche l’OPPO Store e mette a disposizione generose offerte su una selezione di dispositivi OPPO. L’iniziativa dello shop online ufficiale del produttore è disponibile fino al 2 dicembre 2024 (giorno del Cyber Monday) e può costituire l’occasione giusta per portarsi a casa un nuovo smartphone Android (e non solo) in promozione. Scopriamo insieme le proposte migliori da sfruttare.

Le offerte del Black Friday dell’OPPO Store (e non solo)

Anche l’OPPO Store abbraccia in anticipo il Black Friday, che in teoria ricade venerdì 29 novembre 2024: ormai siamo abituati ad avere sconti con almeno una settimana di anticipo, e OPPO non si tira indietro. L’iniziativa è valida fino al 2 dicembre 2024, salvo esaurimento scorte, e coinvolge smartphone Android, tablet Android, cuffie true wireless e altri prodotti dell’ecosistema.

Lato smartphone possiamo citare OPPO Reno12 Pro e OPPO Reno12, dispositivi che puntano soprattutto sulla qualità fotografica: entrambi offrono uno schermo AMOLED da 6,7 pollici e sono mossi dal SoC MediaTek Dimensity 7300-Energy, affiancato da 12 GB di RAM, e si distinguono principalmente per la terza fotocamera, costituita da un teleobiettivo con zoom ottico o da un sensore per le macro (qui per il confronto completo tra OPPO Reno12 e Reno12 Pro).

OPPO Reno12 Pro viene proposto in offerta a 449,99 euro, con uno sconto di 150 euro rispetto al listino consigliato, mentre OPPO Reno12 è disponibile a 329,99 euro, con uno sconto di 170 euro.

Restando sugli smartphone possiamo segnalarvi gli sconti su OPPO Reno12 FS 5G, OPPO Reno12 F 5G, OPPO Reno12 FS 4G e OPPO Reno12 F 4G, che partono da 189,99 euro. Più precisamente, i modelli in questione vengono proposti sul sito ai seguenti prezzi:

Le offerte dell’OPPO Store toccano anche diversi altri prodotti, tra cui possiamo citare:

Questa era solo una selezione delle offerte del Black Friday dell’OPPO Store. Se volete consultare tutte le proposte dello shop online ufficiale della casa cinese potete seguire il link qui in basso. Prosegue inoltre l’offerta di lancio di OPPO Find X8 Pro: come abbiamo visto, potete acquistare il nuovo smartphone entro il 31 dicembre 2024 con OPPO Watch X in regalo e con 12 mesi extra di garanzia.

BLACK FRIDAY 💰 Tutte le offerte del Black Friday OPPO Store

Vi ricordiamo che le offerte del Black Friday sono attive anche su Amazon, dove potete trovare diverse proposte riguardanti proprio i prodotti OPPO (e tanto altro). La stessa casa cinese segnala la disponibilità su Amazon di OPPO Reno12 FS 5G a 279,99 euro, OPPO Enco Buds2 a 17 euro e OPPO Enco Air3i a 28,49 euro.

Per non perdervi le migliori offerte del Black Friday (e durante il resto dell’anno) avete a disposizione i nostri canali Telegram (anche Sconti.Casa) e WhatsApp, perfetti per le offerte più “rapide”.