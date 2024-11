Il fatto che lo smartphone ci spia non è una novità, in quanto è una pratica necessaria affinché gli annunci siano mirati e quindi efficaci. Tuttavia continuano a emergere segnalazioni di utenti che si accorgono che alcuni annunci che vedono sono collegati a qualcosa di cui avevano parlato di recente.

A questo proposito i ricercatori di NordVPN hanno fatto un test per capire se qualcuno o qualcosa stava effettivamente ascoltando le conversazioni private tramite lo smartphone.

Come capire se lo smartphone ci spia ascoltando le conversazioni private

Innanzitutto i ricercatori hanno trovato un argomento nuovo che non fosse noto all’algoritmo come collegato ai loro interessi, quindi si sono impegnati in conversazioni separate sull’argomento con lo smartphone nelle vicinanze continuando a usarlo normalmente, ma senza fare ricerche sull’argomento scelto e nemmeno interagire con alcun contenuto correlato all’argomento selezionato per questo test.

Quando discutevano dell’argomento selezionato nelle vicinanze dello smartphone, i ricercatori pronunciavano di proposito parole chiave specifiche e poi hanno prestato attenzione se nei giorni successivi vedevano annunci pertinenti.

I ricercatori di NordVPN hanno notato che gli annunci pertinenti hanno iniziato a manifestarsi solo pochi giorni dopo.

Questo è un metodo che può aiutare a capire se un dispositivo ci spia come una cimice, tuttavia bisogna poi capire quale sia l’app o il servizio responsabile della violazione della privacy. Un primo consiglio è quello di rimuovere tutte le app non realmente necessarie.