Non è raro avere molte app inutili installate sul proprio smartphone, tuttavia potrebbe essere utile prendersi del tempo per fare il punto della situazione ed eliminare quelle che alla fine dei conti non servono, in quanto alcune potrebbero essere dannose.

Alcune app apparentemente utili come ad esempio quelle che offrono una torcia o uno scanner di codici QR o documenti, solitamente offrono funzionalità che sono già disponibili sul dispositivo. Lo scanner di documenti è disponibile nell’app Files di Google e lo scanner di codici QR è solitamente disponibile nell’app fotocamera predefinita o nelle le impostazioni rapide, come nel caso degli smartphone Google Pixel.

Dal momento che app come queste e anche di altro genere come app meteo e giochi possono essere sfuggite al controllo di Google Play Protect, è meglio rimuoverle se non vengono utilizzate.

Meglio liberarsi dalle app non realmente necessarie

Gli esperti mettono in guardia dalle app e dai giochi che raccolgono una quantità particolarmente grande di dati in background, soprattutto se non sono in linea con lo scopo dell’applicazione, tuttavia molti dati vengono raccolti dalle app per fini pubblicitari, quindi effettivamente spiano l’utente, ma per personalizzare gli annunci più che per rubargli credenziali di accesso.

Oltre ai soliti consigli, come evitare di scaricare app da fonti non ufficiali, un ulteriore passo per migliorare la sicurezza e l’efficienza del proprio smartphone è disinstallare le app che non sono realmente necessarie, in quanto potrebbero contenere malware.