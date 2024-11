Si apre in queste ore l’ultima fase del Black Friday HONOR annunciato alla fine del mese scorso: dopo le proposte riguardanti la serie HONOR 200 e i tablet HONOR Pad, da oggi prende il via la HONOR Magic Week, con offerte sui modelli più recenti della gamma. Vediamo gli sconti disponibili sullo shop online ufficiale del produttore.

Le offerte della HONOR Magic Week del Black Friday

Oggi non è solo la giornata di inizio del Black Friday di Amazon, ma anche della HONOR Magic Week: il Black Friday della casa cinese entra oggi nella sua terza fase, valida dal 21 al 30 novembre 2024, con sconti che riguardano principalmente HONOR Magic V3, HONOR Magic V2, HONOR Magic6 Pro e HONOR Magic6 Lite 5G. Le offerte delle scorse settimane hanno riguardato la serie HONOR 200 e diversi tablet Android della gamma, e se siete interessati sappiate che risultano ancora quasi tutte attive.

HONOR Magic V3 è il più recente smartphone pieghevole dell’azienda: mette a disposizione un formato a libro con display interno OLED LTPO da 7,92 pollici e un display esterno OLED LTPO da 6,43 pollici, entrambi con refresh rate fino a 120 Hz. Il cuore vede un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico offre in tutto cinque sensori, capeggiati da una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP. La batteria è da 5150 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 66 W e alla ricarica wireless da 50 W (qui per la scheda tecnica completa di HONOR Magic V3).

Lo smartphone ha esordito al prezzo consigliato di 1999,90 euro, ma grazie al coupon attivo in pagina durante questa HONOR Magic Week potete portarvelo a casa a 1499,90 euro, con uno sconto di 500 euro valido per tutte e tre le colorazioni (Black, Green e Reddish Brown). Per eventuali indecisioni, qui potete consultare la nostra recensione di HONOR Magic V3.

Se volete restare sui pieghevoli, ma volete spendere meno, allora potreste volgere lo sguardo al modello precedente, HONOR Magic V2. Quest’ultimo propone un formato simile al modello 2024, con un display interno pieghevole LTPO OLED da 7,92 pollici e un display esterno LTPO OLED da 6,43 pollici, entrambi con refresh rate fino a 120 Hz. Il SoC è in questo caso un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2, al cui fianco di quest’ultimo trovano spazio 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Cinque sensori compongono il comparto fotografico, guidato da una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 66 W (qui la scheda tecnica completa di HONOR Magic V2).

Lo smartphone ha debuttato allo stesso prezzo consigliato del successore (1999,90 euro), ma in questi giorni potete acquistarlo in offerta a 899,90 euro in tutte le colorazioni (Purple e Black). Per indecisioni potete prima consultare la nostra recensione di HONOR Magic V2.

Tra i modelli in offerta da oggi spiccano poi HONOR Magic6 Pro e il fratello minore HONOR Magic6 Lite 5G. Il primo è un flagship, dotato di display OLED LTPO da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di spazio di archiviazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e batteria al silicio-carbonio da 5600 mAh con supporto a ricarica rapida cablata da 80 W e wireless da 66 W (qui la scheda tecnica completa di HONOR Magic6 Pro).

Il secondo, Magic6 Lite 5G, abbassa un po’ l’asticella in modo da proporre una cifra più accessibile: offre display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP (ma niente teleobiettivo) e batteria da 5300 mAh con ricarica rapida cablata da 35 W (qui la scheda tecnica completa di HONOR Magic6 Lite 5G).

HONOR Magic6 Pro e HONOR Magic6 Lite 5G sono stati lanciati al prezzo consigliato di rispettivamente 1299,90 euro e 399,90 euro, ma in questi giorni potete acquistarli in promozione a 799 euro (nei colori Epi Green e Black) e 299,90 euro (nei colori Emerald Green e Midnight Black). Con il modello di fascia media potete anche aggiungere 1,90 euro per portarvi a casa in bundle le cuffie true wireless HONOR Earbuds X6. Per indecisioni potete dare uno sguardo alla nostra recensione di HONOR Magic6 Pro e alla recensione di HONOR Magic6 Lite.

Le offerte del Black Friday HONOR sono in generale disponibili fino alle 23:59 del 2 dicembre 2024 (ossia il Cyber Monday), salvo esaurimento scorte o differenti indicazioni. Per scoprire tutti gli sconti attivi sul sito potete seguire il link qui in basso.

