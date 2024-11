Come di consuetudine anche quest’anno le offerte del Black Friday, che quest’anno si celebra il 29 novembre, partono con qualche giorno di anticipo, così da dare a tutti il tempo di trovare quello che stanno cercando. Anche ECOVACS ha deciso di partire con qualche giorno di anticipo e annunciare fin da subito quali sono i prodotti che saranno scontati dal 21 novembre fino al Cyber Monday, in programma il 2 dicembre.

Quest’anno il produttore ha deciso di puntare forte su 5 prodotti, ma sulla pagina ufficiale all’interno di Amazon trovate numerosi altri prodotti in promozione. Gli sconti sono particolarmente importanti, visto che raggiungono il 37% rispetto al prezzo di listino e consentono di risparmiare diverse centinaia di euro rispetto al prezzo standard.

ECOVACS T30 PRO OMNI

Nella fascia media del mercato, in cui rientra grazie alla promozione del Black Friday, faticherete a trovare un prodotto migliore di ECOVACS T30 PRO OMNI, un robot aspirapolvere che già dal design si distingue rispetto alle masse. La stazione di ricarica ha infatti una forma particolare, con i due contenitori, quello dell’acqua sporca e quello dell’acqua pulita, che possono essere estratti senza dover aprire alcun coperchio. La base si occupa di riempire il serbatoio del robot con acqua pulita, raccoglie la polvere al termine della pulizia e lava i panni con acqua calda a 70 gradi, asciugandoli con aria calda per evitare la proliferazione di muffe e batteri.

Il robot dal canto suo ha una potenza di aspirazione di ben 11.000 Pa, tecnologia ZeroTangle per evitare la formazione di grovigli di peli e capelli, sollevamento automatico dei moci per non bagnare i tappeti e per non lasciare tracce di umido quando torna alla base. Riconosce ed evita eventuali oggetti dimenticati sul pavimento e con TruEdge estende il panno rotante per arrivare fino al bordo dei mobili e delle pareti, per una pulizia più profonda che mai.

BLACK FRIDAY 💰 Potete acquistare ECOVACS T30 PRO OMNI su Amazon a 629 euro invece di 999 euro

ECOVACS T30S PRO OMNI

Ottimo prezzo anche per ECOVACS T30S PRO OMNI, che torna a linee più tradizionali per quanto riguarda la stazione di ricarica. Si tratta comunque di una stazione particolarmente evoluta, con un contenitore per l’acqua pulita, utilizzata per riempire il serbatoio del robot e per lavare i moci, dopo averla scaldata fino a 70 gradi. La stazione usa aria calda anche per asciugare i panni al termine del lavaggio e raccoglie lo sporco dal serbatoio del robot.

Quest’ultimo ha una potenza di aspirazione di 11.000 Pa, tecnologia AIVI 3D 2.0 per riconoscere ed evitare gli ostacoli imprevisti sul pavimento, mappatura 3D della casa, con mappe multipiano, assistente vocale YIKO AI per controllare il robot con la voce, videocamera frontale per controllare la casa e dialogare con i vostri familiari anche quando siete al lavoro. E quando il robot trova una zona particolarmente sporca, insiste con la pulizia fino a tre volte per rimuovere anche le macchie più ostinate.

BLACK FRIDAY 💰 Potete acquistare ECOVACS T30S PRO OMNI su Amazon a 699 euro invece di 1.099 euro

ECOVACS N30 PRO OMNI

Decisamente allettante anche la proposta per la fascia media, ECOVACS N30 PRO OMNI, disponibile in due diverse colorazioni. Ottima potenza di aspirazione, che raggiunge i 10.000 Pa, lavaggio accurato dei pavimenti con la tecnologia OZMO Turbo 2.0, sollevamento dei moci quando il robot passa su un tappeto, con incremento automatico della potenza di aspirazione, mappatura evoluta, anche multipiano, della casa e riconoscimento intelligente degli oggetti lasciati sul pavimento, per ricalcolare i percorso mantenendolo efficiente.

La stazione di ricarica oltre a vuotare automaticamente la polvere, lava e asciuga a caldo i panni. Ottima l’autonomia, sufficiente per pulire ambienti di grandi dimensioni, mentre il controllo sui dispositivi Apple permette di sfruttare la Dynamic Island e Apple Watch per gestire le pulizie domestiche.

BLACK FRIDAY 💰 Potete acquistare ECOVACS N30 PRO OMNI su Amazon a 549 euro invece di 699 euro

ECOVACS X5 PRO

Chi vuole il meglio e non accetta compromessi, troverà in ECOVACS X5 PRO OMNI pane per i propri denti. Tutte le migliori soluzioni tecnologiche del brand sono ovviamente a bordo, a partire da TruEdge, che estende i moci fino al bordo delle pareti per lavare al meglio. Troviamo ZeroTangle per ridurre i grovigli di peli e capelli, AIVI 3D 2.0 per evitare gli ostacoli, 12.800 Pa di potenza di aspirazione, controllo con assistente vocale YIKO e video in tempo reale, per avere sempre sotto controllo la situazione in casa propria anche quando siete al lavoro o in vacanza. La navigazione sfrutta la tecnologia AINA 2.0, con correzioni e aggiustamenti in tempo reale, così da adattare il percorso a eventuali cambiamenti o ostacoli imprevisti.

La stazione di ricarica non si fa mancare nulla: lavaggio dei moci con acqua a 70 gradi, asciugatura a caldo, raccolta della polvere, riempimento automatico del serbatoio interno dell’acqua pulita e pulizia automatica del fondo della stazione, così da ridurre ai minimi termini la necessità di manutenzione da parte dell’utente per almeno 5 mesi.

BLACK FRIDAY 💰 Potete acquistare ECOVACS X5 Pro su Amazon a 899 euro invece di 1.299 euro

ECOVACS N20 PRO PLUS

Chiudiamo questa selezione con un modello di fascia bassa, molto invitante per chi si approccia per la prima volta al mondo degli aspirapolvere robot e vuole un prodotto di qualità senza però dover spendere una fortuna. Ottima potenza di aspirazione, pari a 8.000 Pa, lavaggio del pavimento con un panno in microfibra che viene premuto sul pavimento con una forza di 6 N per rimuovere le macchie ostinate, mappatura rapida ed efficace, anche multi piano, Zero Tangle per ridurre al minimo i grovigli di peli e capelli, ottima soluzione dunque per chi ha animali in casa.

La stazione di ricarica si occupa di raccogliere la polvere dal serbatoio del robot e utilizza un sistema ciclonico per convogliare la polvere in un contenitore in plastica. Niente sacchetti quindi, il che significa anche niente costi aggiuntivi per acquistare ricambi. Vi basterà vuotare il contenitore nel bidone del secco per essere nuovamente pronti a pulire casa.

BLACK FRIDAY 💰 Potete acquistare ECOVACS N20 PRO PLUS su Amazon a 349 euro invece di 499 euro

Potete visitare lo store ufficiale di ECOVACS su Amazon per scoprire i prodotti in promozione e i ricambi per i vostro dispositivi.

