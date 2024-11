Con il debutto della nuova serie degli OPPO Find X8 arriva anche un’interessante novità: per la prima volta l’app di Fitbit viene integrata di default nei dispositivi come parte del pacchetto di applicazioni di Google, segnando un possibile cambio di rotta nei mesi a venire.

Solitamente Google obbliga i produttori di smartphone a preinstallare all’interno dei loro dispositivi numerose sue app, come Search, Chrome, Gmail, Google Maps o YouTube. Queste applicazioni sono una costante, sebbene non tutte siano obbligatorie, ma fanno parte di quel pacchetto di funzionalità di Google che arriva preinstallato in ogni smartphone Android.

Con l’arrivo dei nuovi smartphone di OPPO (ecco la nostra recensione di OPPO Find X8 Pro) si è però creato un precedente: si tratta dei primi smartphone che non fanno parte della gamma dei Pixel a includere anche l’applicazione di Fitbit all’interno della cartella “Google” presente di default sulla schermata principale dello smartphone.

Fitbit sostituirà completamente Google Fit

Questo posto è stato a lungo occupato da Google Fit, l’app di riferimento su Android per il monitoraggio fitness, ma negli ultimi tempi l’integrazione di Fitbit in sempre più dispositivi, tra cui anche il Pixel Watch di cui è parte integrante, ci lascia intenderà che molto presto andrà in pensione.

È passato infatti ormai un po’ di tempo da quando Google ha acquisito ufficialmente Fitbit, terminando di pari passo anche lo sviluppo dell’API di Fit. L’intenzione, dunque, è quella di sostituire completamente il vecchio servizio di monitoraggio della salute con Fitbit, che potrebbe diventare un’applicazione preinstallata in quasi tutti gli smartphone che verranno rilasciati nel corso dei prossimi mesi.

Interpellato a tal proposito, un portavoce di Google ha confermato che Fitbit fa parte già da diverso tempo della lista di suite di applicazioni che i vari produttori possono installare sul proprio smartphone, ma curiosamente è stata OPPO la prima ad iniziare questo trend. Gli sviluppatori hanno comunque tempo fino al prossimo 30 giugno 2025 per migrare i propri servizi verso Health Connect, data entro cui Google Fit dovrebbe definitivamente cessare di esistere.

Il passaggio completo potrebbe richiedere ancora del tempo per essere portato a termine, ma l’inclusione di Fitbit come app predefinita all’interno di uno smartphone non Google è un chiaro segnale che potrebbe diventare la norma nel corso dei prossimi mesi.