Il Black Friday di Amazon è partito e tra i brand protagonisti delle offerte in corso sullo store c’è Anche Tronsmart, con diversi prodotti audio, tra cuffie e speaker Bluetooth, che vengono ora proposti a prezzo scontato, con un risparmio netto rispetto al listino e nuovi minimi storici. Vediamo quali sono le offerte più interessanti disponibili, in questo momento, per la gamma Tronsmart su Amazon.

I prodotti Tronsmart sono in offerta per il Black Friday di Amazon

La gamma Tronsmart è in offerta su Amazon con diverse occasioni per poter effettuare un acquisto a prezzo scontato. Tra i prodotti in sconto in questo momento troviamo le Tronsmart KH02, cuffie wireless pensate per i più piccoli e dotate di un limitatore al volume (con tre modalità di funzionamento tra cui scegliere fino a 93 dB). Le cuffie hanno un’autonomia di ben 45 ore e sono utilizzabili oltre che tramite Bluetooth anche in modalità cablata. Le cuffie in questione sono disponibili in diverse colorazioni.

In sconto, inoltre, c’è la gamma Tronsmart Bang. Gli speaker Bluetooth del brand sono proposti a prezzo scontato, con la possibilità di scegliere tra vari modelli come il Tronsmart Bang da 60 W, il più compatto Tronsmart Bang SE da 40 W, che può essere utilizzato anche come powerbank, e il Tronsmart Bang Max, in grado di raggiungere i 130 W. Tutta la gamma è pensata per l’utilizzo in mobilità, grazie anche all’apposita maniglia, ed è dotata di un sistema di illuminazione in grado di “seguire” la musica riprodotta.

Sempre per la riproduzione della musica in mobilità, è possibile puntare su Tronsmart Mirtune H1, il piccolo speaker Bluetooth con dimensioni compatte e un prezzo accessibile a cui si affianca il Mirtune C2. Entrambi i modelli sono estremamente compatti e sono pensati per essere portati in giro, in modo da avere sempre a disposizione uno speaker di qualità.

In sconto per il Black Friday troviamo anche il Tronsmart T7 e i Tronsmart T7 Lite. Il primo modello è pensato per chi cerca uno speaker Bluetooth in grado di offrire un audio omnidirezionale con altoparlanti wireless full range da 30 W. La versione Lite ha una potenza di 24 W, dimensioni più compatte e un’autonomia di ben 24 ore.