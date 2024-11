Google Pixel 9 ha introdotto una nuova funzionalità che permette di trasferire il backup dei dati da un altro dispositivo anche dopo la configurazione iniziale. Questa funzione sarà estesa anche ad altri smartphone nel corso del prossimo anno, nel tentativo di migliorare e velocizzare ulteriormente il passaggio da uno smartphone all’altro.

Google sa bene quanto sia importante trasferire dati importanti come chat, calendari, contatti e impostazioni quando si cambia telefono e per questo motivo con Google Pixel 9 ha introdotto una nuova pagina all’interno delle impostazioni di Android, chiamata “Backup o copia dati”, che consente di eseguire un backup di tutti i dati salvati all’interno del proprio smartphone, dando poi la possibilità all’utente di ripristinarli su un nuovo dispositivo in un secondo momento, anche dopo aver completato la configurazione iniziale dello smartphone.

In questo modo l’utente ha la possibilità di provare il nuovo dispositivo e, successivamente, importare dati e impostazioni dal dispositivo precedente. Questa funzionalità è al momento esclusiva dei Google Pixel 9, ma il colosso di Mountain View ha annunciato che arriverà su altri smartphone Android nel corso del 2025.

La copia dei dati potrà avvenire con Android Switch

Il trasferimento dei dati post-configurazione iniziale potrà avvenire sia tramite l’apposita voce all’interno delle impostazioni di sistema, sia utilizzando l’app di Android Switch, precedentemente conosciuta come Data Restore Tool e attualmente disponibile sia per Android che per iOS.

Per l’occasione Google ha anche ribadito che negli ultimi due anni ha concentrato molti dei suoi sforzi per migliorare proprio il processo di configurazione e trasferimento del backup dei dati sui dispositivi del robottino verde. A questo proposito l’app Android Switch è l’alleato ideale, il cui completo restyling degli ultimi mesi ha portato anche ad un miglioramento delle prestazioni, con tempi di trasferimento dei dati da iOS ad Android ridotti del 40% rispetto all’anno scorso.

In questo processo di semplificazione del cambio del dispositivo, un aspetto cruciale è dato anche da RCS (Rich Communication Services), il moderno standard di messaggistica che consente di agli utenti di inviare immagini e video ad alta risoluzione o reagire ai messaggi con le emoji indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Sebbene su Google Pixel 9 siano previsti trasferimenti completi di messaggi RCS, al momento questa funzionalità non è ancora stata annunciata per altri smartphone Android, ma potrebbe arrivare in futuro per completare il lavoro iniziato con Android Switch.