Instagram sta sperimentando un’opzione per consentire agli utenti di “resettare” l’algoritmo che suggerisce i contenuti nel feed, nei Reels e nella sezione Esplora. In un certo senso questa azione permetterà agli utenti di ricominciare da zero, con suggerimenti personalizzati in base ai propri interessi attuali che potrebbero essere diversi da quelli noti all’algoritmo.

Instagram aggiungerà la possibilità di rinfrescare i contenuti suggeriti

In pratica gli utenti potranno reimpostare i contenuti suggeriti dalla sezione delle preferenze dei contenuti nelle impostazioni di Instagram. Secondo Meta ciò fornirà l’opportunità di rimettere a punto i suggerimenti dell’app in modo che riflettano meglio gli interessi attuali, tuttavia l’azienda fa notare che il “reset” non elimina nessuno dei propri dati dall’app e non impatta sul modo in cui Meta visualizza gli annunci su Instagram.

Meta spiega che il cambiamento è parte del suo impegno nei confronti degli utenti adolescenti, in modo che il social possa riflettere le loro passioni e i loro interessi mentre crescono, tuttavia la funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti Instagram.

Con l’occasione la società fa notare che Instagram offre anche altre funzionalità specifiche per gli adolescenti, pensate per impedire ai suoi utenti più giovani di vedere contenuti inappropriati. L’azienda di Mark Zuckerberg ha descritto la funzionalità di reset dei contenuti suggeriti come un test, ma ha affermato che a breve verrà distribuita a livello globale.