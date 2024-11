Roborock, brand conosciuto in tutto il mondo per i suoi dispositivi evoluti per la pulizia della casa, ha deciso di anticipare il Black Friday, per dare modo a tutti di usufruire immediatamente di una serie di sconti, che raggiungono il 54%. E per dar modo a tutti di approfittare di questa promozione, ha deciso di estenderla oltre al periodo legato strettamente al Black Friday. Ecco dunque che avrete tempo fino al 2 dicembre, salvo esaurimento scorte, per approfittare dei tanti interessantissimi sconti in programma, sia su Amazon che sullo store ufficiale.

Solo il meglio per gli utenti più esigenti

Roborock è da sempre in prima linea per quanto riguarda l’innovazione e lo dimostra con prodotti sempre più evoluti e intelligenti, pensati per essere sempre più indipendenti e lasciare più tempo libero agli utenti. Chi conosce già il mondo degli aspirapolvere robot, e cerca il meglio dell’attuale tecnologia, potrà approfittare del Black Friday per portarsi a casa i migliori prodotti a un prezzo più conveniente che mai.

Parliamo in particolare di Roborock Qrevo Curv, annunciato a IFA 2024, e Roborock S8 MaxV Ultra, i due modelli che racchiudono l’essenza della tecnologia del brand.

Roborock Qrevo Curve è il compagni ideale per chi ha degli animali in casa che lasciano peli ovunque, ma anche per chi ha parecchi tappeti a pelo medio o lungo. Con la sua potenza di aspirazione di 18.500 Pa, al vertice nella categoria, è in grado di raccogliere peli animali senza problemi, e di destreggiarsi anche fra i tappeti più complessi da pulire. Tutto grazie anche alla sua capacità di superare soglie alte fino a 4 centimetri, per entrare anche in stanze dove altri robot si bloccano o per “salire” sui tappeti più folti.

Il produttore ha voluto stupire anche dal punto di vista del design, con una stazione di ricarica che si distingue dalle masse per le sue forme arrotondate e futuristiche, utile per chi vuole qualcosa che si integri alla perfezione in un ambiente moderno.

BLACK FRIDAY 💰 Roborock Qrevo Curv è in offerta su Amazon a 1.099,99 euro invece di 1499,99 euro. L’offerta è valida dal 21 novembre al 2 dicembre anche sullo store online di Roborock.

Il robot flagship di del produttore asiatico continua a essere Roborock S8 MaxV Ultra, che può contare su una potenza di aspirazione di ben 10.000 Pa ma soprattutto si una serie di tecnologie che lo rendono insuperabile. Con FlexiArm, ad esempio, è possibile raggiungere anche i bordi e gli angoli per una pulizia ancora più profonda, mentre Reactive AI è il sistema basato su intelligenza artificiale che permette di riconoscere oltre 70 diverse tipologie di ostacoli imprevisti, permettendo al robot di continuare a svolgere il proprio lavoro senza problemi.

Anche il lavaggio del pavimento è particolarmente accurato, grazie alla tecnologia VibraRise 3.0 che sfrega il panno sul pavimento a una velocità di 4.000 volte al minuto. La stazione di ricarica è in grado di riempire il serbatoio dell’acqua pulita sul robot, aggiungere la soluzione detergente per una migliore igiene, raccogliere lo sporco convogliandolo in un apposito sacchetto, lavare e asciugare i moci, operazioni effettuate in entrambi i casi a caldo.

E per chi ama controllare i propri dispositivi utilizzando i comandi vocali, è possibile pronunciare “Hello Rocky” per controllare le funzioni del robot, anche senza una connessione WiFi.

BLACK FRIDAY 💰 Roborock S8 MaxV Ultra è in offerta su Amazon a 1.099 euro invece di 1.499 euro dal 21 novembre al 2 dicembre, e anche sull’e-shop Roborock.

Promozioni per chi ha un budget limitato

Roborock non si rivolge solo a chi vuole il meglio della tecnologia, ma anche a quella fascia di utenti che si avvicina per la prima volta a un robot aspirapolvere e ha un budget più contenuto da investire, o comunque non vuole spendere una cifra particolarmente alta. Due sono le offerte particolarmente appetibili in questa fascia di mercato, Roborock Qrevo Pro e Roborock Qrevo S, con prezzi decisamente interessanti.

Partiamo con Qrevo Pro, che nonostante un prezzo abbordabile offre soluzioni tecnologiche molto interessante, come ad esempio il doppio mocio rotante per lavare in maniera efficiente il pavimento, la tecnologia che permette al robot di evitare gli ostacoli imprevisti che possono trovarsi sul suo cammino, come ciabatte, giocattoli, cavi di corrente o altro.

E con FlexiArm Edge Mopping il panno rotante esterno viene esteso per raggiungere il bordo dei mobili o il battiscopa, così da garantire la massima pulizia, anche negli angoli. È dunque il perfetto aiutante per le pulizie, e la stazione di ricarica è in grado di lavare e asciugare i panni a caldo, vuotare il contenitore della polvere e riempire il serbatoio d’acqua del robottino.

BLACK FRIDAY 💰 Roborock Qrevo Pro è in offerta su Amazon a 619,99 euro invece di 999 euro, dal 21 novembre al 2 dicembre, e anche sull’e-shop di Roborock.

Molto interessante è anche Roborock Qrevo S, che a fronte di un prezzo più contenuto non propone rinunce particolari. Ritroviamo un sistema di lavaggio dei pavimenti con doppio mocio rotante, potenza di aspirazione di 7.000 Pa, sollevamento automatico dei panni durante il passaggio sui tappeti o nel ritorno alla stazione di ricarica, per non lasciare tracce di umido o sporco.

È naturalmente inclusa anche una stazione di ricarica evoluta, con sistema di raccolta della polvere, riempimento del serbatoio dell’acqua, lavaggio dei moci e asciugatura con acqua calda per evitare la proliferazione di muffe e batteri.

BLACK FRIDAY 💰 Roborock Qrevo S è in offerta su Amazon a 479 euro invece di 799,99 euro, e anche sullo store online di Roborock. La promozione parete oggi, 18 novembre, e proseguirà fino al 2 dicembre.

Le offerte sulle scope elettriche wet&dry

La produzione non è limitata solamente agli aspirapolvere robot ma include anche soluzioni leggere e flessibili per aspirare e lavare allo stesso tempo. Parliamo della linea Flexi, che trova in Roborock Flexi Lite e Flexi Pro alcune delle soluzioni più apprezzate sul mercato.

Sono entrambi dispositivi pensati per raccogliere sia lo sporco secco che quello umido (bibite rovesciate, latte, fango) e dispongono della tecnologia FlatReach per pulire anche in posizione orizzontale, passando quindi sotto ai mobili per garantire una perfetta igiene in tutta la casa.

Al termine della pulizia la tecnologia RevoBrush 2.0 si occupa di pulire e asciugare la spazzola principale, è sufficiente riporre la scopa elettrica sulla base di ricarica per lanciare la procedura. Entrambi i modelli utilizzano DirTect, un sensore che regola la potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato sul pavimento, ottimizzando così i consumi.

Flexi Pro può inoltre contare su un sistema di ruote adattive che rendono più facile il suo utilizzo, e la procedura di pulizia può essere avviata anche tramite la companion app.

BLACK FRIDAY 💰 Roborock Flexi Lite è in offerta su Amazon a 219 euro invece di 389 euro, e anche sullo store Roborock, dal 18 novembre al 2 dicembre. Roborock Flexi Pro è invece in vendita su Amazon a 399 euro invece di 599 euro, stesso prezzo anche sullo store ufficiale, dall’11 novembre al 2 dicembre.

Tutte le altre offerte

Non finiscono certo qui le offerte Roborock per il Black Friday che vedrà prodotti in tutte le fasce di prezzo, come Q8 Max+, proposto a 319,99 euro, o Q7 Max+ a 299,99 euro. Qui sotto trovate il link per accedere alla pagina di Roborock su Amazon e allo store ufficiale di Roborock.

