Il Passion Black Friday di Unieuro fa un passo oltre e propone un extra sconto del 22% su tantissimi prodotti. Il ribasso è valido online dal 15 al 17 novembre e nei negozi fisici dal 16 al 17 novembre 2024 e consente di ottenere prezzi super su parecchi prodotti: dopo aver dato un’occhiata a smart TV, PC e altri prodotti tech, è il momento di scoprire insieme le offerte su smartphone e tablet Android.

Il Black Friday di Unieuro regala extra sconti del 22% su smartphone e tablet

L’extra sconto del 22% del Passion Black Friday di Unieuro è valido solo per poche ore, ma potrebbe consentire di portarvi a casa smartphone e tablet Android a cifre davvero intriganti. Il ribasso è valido su migliaia di prodotti ed è disponibile anche su quelli già scontati. In particolare:

22% di extra sconto su TV e PC con spesa minima di 399 euro (raggiungibili anche con più prodotti);

(raggiungibili anche con più prodotti); 22% di extra sconto su migliaia di altri prodotti con spesa minima di 199 euro (raggiungibili anche con più prodotti).

In sostanza, tutti gli smartphone e i tablet nelle cui pagine compare il messaggio promozionale dedicato (e che quindi superino i 199 euro se acquistati singolarmente) possono contare sull’extra sconto del 22%. In generale le esclusioni esplicitamente citate da Unieuro riguardano soprattutto altre categorie: parliamo di console da gaming (niente PS5 Pro, dunque), videogiochi, controller DualSense, prodotti Apple, DJI, Dyson, Dreame, capsule e cialde di caffè e ricariche Sodastream.

Scopriamo dunque una bella selezione di dispositivi Android con la quale sfruttare la promozione Unieuro (i prezzi indicati sono già stati ribassati).

Offerte smartphone Android Unieuro

Offerte tablet Android Unieuro

Altre offerte Unieuro

Questi erano solo alcuni dei prodotti compatibili con l’extra sconto del 22% del Passion Black Friday di Unieuro. Se volete consultare tutte le offerte a disposizione sul sito potete seguire il link qui sotto.

