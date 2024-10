Google è da tempo impegnata sul fronte sicurezza tanto che recentemente ha introdotto diverse funzionalità a questo scopo. Da quelle antifurto per i device a quelle per l’invio e la ricezione dei messaggi in Google Messaggi. Ora Big G ha previsto una modifica a Google Play Protect per impedire ai malfattori di far installare app dannose sui dispositivi.

Non sarà più possibile disabilitare Play Protect durante le telefonate

Google Play Protect è un sistema di sicurezza di Android che protegge il dispositivo dalle app considerate dannose. Tramite Google Play Protect vengono scansionate le app sul Play Store prima di scaricarle, vengono rilevate e rimosse le app che potrebbero danneggiare il dispositivo o rubare i dati, si ricevono avvisi quando un’applicazione è potenzialmente dannosa e controlla anche i siti web durante la navigazione per proteggere l’utente dalle truffe online. Inoltre recentemente è stata introdotta la misura di sicurezza per cui Play Protect chiede l’inserimento del PIN o dei dati biometrici per l’installazione manuale di app Android che il sistema di protezione non è stato in grado di scansionare.

Come tutti i sistemi di sicurezza, compresi quelli più avanzati, anche Google Play Protect non è efficace se viene disattivato. Ed è possibile disattivare queste funzionalità quando, per esempio, si intende scaricare un’applicazione da altre fonti e che Google Play Protect potrebbe considerare dannosa impedendone l’installazione. Con una modifica che Google sta iniziando a introdurre (per ora solamente a Singapore e poi più avanti negli altri Paesi) verrà disabilitata l’opzione che consente di disattivare Google Play Protect durante le chiamate vocali.

Il motivo? I truffatori spesso contattano telefonicamente le potenziali vittime fingendosi operatori bancari o per il supporto tecnico. Durante la telefonata guidano la vittima passo passo nell’installazione di un’applicazione dannosa, spacciandola per un software di sicurezza o un tool necessario a risolvere un problema. Per farlo, ovviamente, devono prima convincere la persona a disattivare Google Play Protect che, altrimenti, bloccherebbe l’installazione.

La modifica prevista da Google va a disabilitare durante le chiamate vocali il pulsante per la disattivazione di Play Protect. Così facendo questa strategia dei truffatori viene contrastata rendendolo le loro attività dannose più difficili da portare a termine.