Alla fine dello scorso mese OnePlus ha lanciato in Cina il suo nuovo smartphone top di gamma: stiamo ovviamente parlando di OnePlus 13, device che può contare su una dotazione tecnica da primo della classe.

A questo punto il produttore cinese deve svelare quando lo smartphone sarà lanciato a livello globale e tra quali varianti gli utenti potranno scegliere e nelle scorse ore sono arrivate interessanti informazioni al riguardo.

Ecco i presunti colori e tagli di memoria di OnePlus 13 e 13R

Il popolare leaker Arsène Lupin ha condiviso su X un’indiscrezione relativa ai programmi di OnePlus per la commercializzazione a livello globale di OnePlus 13.

A dire del leaker, infatti, lo smartphone sarà disponibile in versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione (soltanto in colorazione Black Ecplise) e in versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione (nelle colorazioni Black Eclipse, Midnight Ocean e Arctic Dawn).

Ricordiamo che tra i principali punti di forza di OnePlus 13 vi sono un display AMOLED LTPO da 6,82 pollici con risoluzione 2K+ (3.168 × 1.440 pixel) e refresh rate da 1 a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x, una batteria da 6.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W via cavo e a 50 W in modalità wireless) e l’interfaccia OxygenOS 15 basata su Android 15 (trovate la scheda tecnica completa qui).

Il leaker si è occupato anche di OnePlus 13R, che a livello globale dovrebbe essere lanciato in versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione nelle colorazioni Nebula Noir e Astral Trail.

Sempre secondo Arsène Lupin, il lancio a livello globale di questi due smartphone è ormai imminente. Staremo a vedere.