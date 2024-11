A circa due mesi dal lancio, l’azienda di Mountain View ora ha iniziato a distribuire il primo aggiornamento per il dispositivo Google TV Streamer, un hub per l’intrattenimento e la smart home pensato per sostituire i dispositivi Google Chromecast.

Nonostante il changelog di Google non menzioni nulla oltre a “correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni”, l’aggiornamento introduce una nuova opzione che permette agli utenti di selezionare manualmente i formati di output audio.

Google TV Streamer ora permette di impostare il formato audio

Nelle opzioni relative all’audio del dispositivo ora è presente una nuova sezione che permette di scegliere manualmente il formato per l’uscita dell’audio che viene trasmesso. L’impostazione predefinita è Automatico, che sceglie il miglior formato disponibile, ma può essere modificata in Dolby Digital Plus, Dolby Digital o PCM stereo.

La nuova opzione è senz’altro gradita, ma ha un che di incompiuto, in quanto non c’è ancora il supporto per il passthrough audio che invece è supportato su Chromecast con Google TV e che in genere viene utilizzato per sfruttare appieno i sistemi home theater.

Il primo aggiornamento per Google TV Streamer è ora in distribuzione con numero di versione UTT3.240625.001.K9 e occupa 35,35 MB. Si spera che con i prossimi aggiornamenti Google introdurrà altre novità in un futuro non troppo lontano.