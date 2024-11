Tantissime novità in casa Fitbit. Dopo che nelle scorse settimane abbiamo assistito all’aggiornamento della pagina con le statistiche sulla frequenza cardiaca, al lancio della funzionalità sperimentale IA e al restyling dell’app, Google ha previsto ulteriori cambiamenti che vanno a introdurre nuove funzionalità dedicate alla famiglia e a migliorare la pagina delle statistiche sul peso. Inoltre a breve potrebbero arrivare anche importanti novità sulla gestione e il monitoraggio del sonno.

Le nuove funzionalità per la famiglia di Fitbit Ace LTE

Partiamo da Fitbit Ace LTE, lo smartwatch Wear OS per i bambini. Per questo dispositivo Google ha introdotto una serie di funzionalità per tenere connessa l’intera famiglia. La prima novità è Family Chat. È una nuova funzionalità di comunicazione familiare disponibile su Ace LTE e nell’app Ace che consente a tutti i componenti della famiglia di partecipare alla stessa comunicazione. Inoltre i figli possono scambiarsi messaggi tra loro direttamente dallo smartwatch Fitbit che portano al polso.

L’altra funzionalità si chiama Family Quests e ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti i componenti della famiglia su un unico obiettivo. Completando una missione si possono sbloccare nuove sfide, premi e personalizzazioni dell’eejie (l’avatar protagonista del Fitbit Ace LTE).

Le sfide introdotte con questo aggiornamento sono state sviluppate in collaborazione con esperti di salute infantile così da aiutare i più piccoli a imparare diverse competenze, dall’igiene del sonno all’alimentazione.

Tra le novità introdotte c’è anche un nuovo gioco, Solar Sword, nel quale i bambini devono salvare il loro villaggio dall’invasione dei mostri. Come per tutti i giochi Fitbit Arcade anche in Solar Sword più i bambini si muovono più sbloccano minuti di gioco da utilizzare.

L’aggiornamento introduce anche due nuovi quadranti Noodles che aiutano i bambini a visualizzare i progressi per raggiungere i loro obiettivi di movimento quotidiani.

L’aggiornamento della pagina Peso

Con la versione 4.30 dell’app Fitbit per Android (per ora non per iOS) Google ha introdotto una modernizzazione della pagina Peso. Al suo interno è ora disponibile una scheda “Giorno”, mentre un carosello permette di visualizzare i dati di tutto il periodo. Parallelamente è stata rimossa l’opzione per condividere i dati tramite infografica.

Anche la schermata “Registra peso”, accessibile dall’omonimo FAB, prevede un restyling con i campi di testo che sono stati modernizzati così da abbinarli a Sonno e Temperatura. Anche in questo caso è stata eliminata la funzionalità di condivisione del peso, ma è stata aggiunta la possibilità di inserire l’orario esatto della registrazione.

Il diario che suggerisce soluzioni per i disturbi del sonno

Analizzando la versione 4.30.fitbit-mobile-110146981-694155636 dell’app Fitbit è emerso anche un nuovo “Sleep Lab” che dovrebbe essere rilasciato prossimamente. È una funzione sperimentale che riassume il rapporto tra il sonno e le attività quotidiane (come le emozioni e il comportamento). Questa funzionalità basata sull’intelligenza artificiale, che potrebbe essere accessibile solo mediante abbonamento Fitbit Premium, permette di analizzare i dati inseriti manualmente con quelli registrati automaticamente (come i passi e la frequenza cardiaca) così da ottenere una panoramica completa sul proprio benessere.

La novità più significativa di tutti questi aggiornamenti sul monitoraggio del riposo notturno riguarda l’introduzione di un diario giornaliero del sonno che consente di identificare le abitudini e controllare i progressi. Tramite questo diario sarà possibile ricevere riepiloghi personalizzati, approfondimenti e suggerimenti.

In questo diario è possibile annotare tutti quei fattori che possono condizionare la qualità e l’igiene del sonno. Queste note possono essere inserite come testo scritto o registrate con la voce attraverso due opzioni distinte presenti nella parte inferiore dello schermo. L’app suggerisce di aggiornare il diario ogni giorno così da ricevere suggerimenti più pertinenti per dormire meglio. Quando non viene inserita alcuna nota l’app invia un promemoria che invita a condividere ciò che può avere avuto un impatto sul sonno.