L’Unicode Consortium ha rilasciato una bozza relativa alle nuove emoji che nel 2025 potranno essere aggiunte a quelle esistenti.

Unicode prevede di aggiungere una decina di nuove emoji il prossimo anno, tra le quali spiccano lo Yeti e una faccina imbarazzata dallo stile “deformed”.

Ecco le prime emoji che potrebbero debuttare nel 2025

Oltre al Bigfoot e alla faccina imbarazzata, le altre emoji raffigurano il fumetto che rappresenta una lotta, l’icona di una ballerina in posa con body e scarpette, il torsolo di mela, l’orca, il trombone, la frana e il forziere del tesoro.

Le emoji sono uno strumento di comunicazione universale e aggiungono un tocco unico alle conversazioni rendendole più coinvolgenti.

Sarà interessante scoprire in quali contesti verranno utilizzate le nuove emoji, soprattutto l’abominevole uomo delle nevi e la frana che possono comunicare più o meno qualsiasi cosa.

Lo Yeti potrebbe essere associato a una persona asociale o terrificante, mentre la frana potrebbe essere perfetta per riferirsi a qualcuno che non si è dimostrato un fenomeno in una particolare situazione. Il torsolo di mela potrebbe indicare i rifiuti, ma anche l’aver consumato un pasto.

Come di consueto la lista ufficiale delle nuove emoji dovrebbe essere rilasciata ufficialmente tra circa un anno.