Realme GT 7 Pro è stato ufficializzato in Cina, ma deve ancora fare il suo debutto a livello globale e in Italia. La bella notizia è che il nuovo smartphone Android non dovrebbe metterci troppo a fare capolino nel nostro Paese: ulteriore indizio sul suo arrivo entro il mese di novembre è fornito dallo stesso produttore, che oggi rilascia alcune anticipazioni sulle funzionalità fotografiche.

Realme GT 7 Pro con Snapdragon 8 Elite, modalità subacquea e prezzo alto

Realme GT 7 Pro si posiziona come AI Performance Flagship e vuole portare innovazioni nel mercato di fascia alta attraverso quella che il produttore definisce come un’esperienza fotografica senza precedenti. Secondo le parole della casa cinese, lo smartphone è pronto a ridefinire le aspettative nel segmento premium.

Realme GT 7 Pro è il primo dispositivo del segmento a supportare la fotografia subacquea a 360 gradi, rilevando automaticamente l’ambiente. Questo anche grazie alla certificazione IP69 (che fa un passo oltre alla “solita” IP68) e al lettore d’impronte digitali a ultrasuoni, che consente lo sblocco e lo scatto di immagini anche sott’acqua. Lo smartphone è in grado di restare fino a 30 minuti a profondità fino a 2 metri, e il sensore sonico per il drenaggio dell’acqua assicura che non restino residui nella fotocamera, favorendo gli scatti subacquei.

A bordo è presente la modalità AI Snap, che sfrutta un nuovo AI Demotion Engine e supporta fino a 30 immagini al secondo con una velocità dell’obiettivo di 1/10266 secondi. Questa modalità è perfetta per immortalare soggetti in movimento, anche rapido, e garantisce nitidezza e la possibilità di documentare anche i momenti più dinamici. Lo smartphone propone una tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo con zoom 3x e OIS con periscopio (sensore Sony IMX882) e con sensore da 1/1.95 pollici, per offrire chiarezza e dettagli nitidi anche a distanza.

Lo smartphone offre capacità di teleobiettivo a 120x con zoom AI, e supporta l’AI Night Vision, che garantisce fotografie chiare anche nelle condizioni di luce più complicate. Per migliorare ulteriormente il comparto fotografico, Realme supporterà Live Photo, disponibile sia come funzione predefinita sia su Instagram: con una sola pressione si potranno catturare immagini dinamiche, in grado di conservare i piccoli movimenti e aggiungere una nuova dimensione agli scatti.

Previous Next Fullscreen

Realme GT 7 Pro sarà il primo flagship con Snapdragon 8 Elite sul mercato europeo. Sappiamo che ve lo state chiedendo, e sì, ci sono anticipazioni anche per quanto riguarda il prezzo, e non sono esattamente delle buone notizie: la cifra precisa non è ancora stata rivelata, ma sappiamo che Realme GT 7 Pro farà segnare l’ingresso del brand nella categoria di smartphone di fascia superiore ai 1000 euro; si tratterà del primo smartphone del marchio a superare questo prezzo, anche se è probabile che per i primi giorni di commercializzazione sarà possibile approfittare di qualche promozione di lancio. Vi ricordiamo che in Cina lo smartphone ha esordito al prezzo di partenza di 3699 yuan (circa 483 euro al cambio attuale) per la versione da 12-256 GB.