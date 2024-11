Mecool è un brand sempre più importante nel settore dell’intrattenimento domestico, grazie a una gamma ricca di TV Box, TV Stick e proiettori. Ad arricchire la famiglia di dispositivi dell’azienda sta arrivando un nuovo prodotto. Si tratta di Mecool KS3 UHD OTT che vuole diventare un vero e proprio punto di svolta per il settore.

Il modello in questione è una soundbar, con ottime specifiche, che integra l’hardware necessario per gestire Android TV, mettendo a disposizione degli utenti, quindi, due dispositivi in uno. Mecool KS3 UHD OTT può essere collegata a un TV, permettendo sia di gestire la parte “smart”, con tutte le app e le funzionalità di intrattenimento, che di garantire un audio di qualità.

Mecool KS3 UHD OTT: com’è fatta la soundbar con Android TV

Mecool KS3 UHD OTT, come definito dalla stessa azienda, è un dispositivo 2 in 1 che può gestire in autonomia tutti gli aspetti dell’intrattenimento domestico. Per quanto riguarda l’audio, il nuovo modello di Mecool è una soundbar con 8 speaker che può garantire il supporto AV1, VVC, Dolby Vision e Dolby Atmos e può essere utilizzata con svariate modalità di funzionamento differente, in modo da adattare l’audio in uscita al contesto di utilizzo e alle proprie esigenze.

C’è poi la parte “smart” che rende Mecool KS3 UHD OTT ancora più interessante. La soundbar, infatti, include Android TV, con il Google Play Store, per installare tutte le app preferite, la possibilità di sfruttare la funzionalità Chromecast oltre che con il supporto a Ok Google. Sfruttando l’hardware integrato, è possibile effettuare lo streaming dei contenuti in 4K HDR.

Mecool KS3 UHD OTT può essere utilizzata sia come dispositivo “completo”, collegandolo a un TV per gestire sia la parte smart che l’audio, che come vera e propria soundbar, in abbinamento a un altro dispositivo, garantendo la massima flessibilità all’utente. Tutte le funzionalità sono gestite tramite un solo telecomando.

Il nuovo prodotto della gamma Mecool sarà disponibile a breve: KS3 UHD OTT arriverà sul mercato nel corso del mese di dicembre 2024. Il prezzo di listino è fissato in 272 euro (ma potrebbero esserci piccole variazioni quando partirà la distribuzione in Italia). Ulteriori aggiornamenti sul debutto arriveranno nelle prossime settimane.