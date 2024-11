Instagram attualmente consente di generare un avatar basato su un’immagine reale, ma tra non molto il social potrebbe offrirci la possibilità di creare l’immagine del profilo da zero con l’intelligenza artificiale.

Lo sviluppatore Alessandro Paluzzi ha individuato questa funzionalità scavando nel profondo dell’app Instagram e ha pubblicato uno screenshot per mostrarci un’anteprima della novità.

Instagram sta sviluppando una funzione per creare l’immagini del profilo con l’IA

Lo screenshot mostra un’inedita opzione “Crea un’immagine del profilo AI” che attualmente appare insieme alle opzioni esistenti quando si prova ad aggiornare la propria immagine del profilo.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli in merito, tuttavia è possibile che la funzionalità sfrutterà i modelli AI Llama di Meta per consentire agli utenti di creare l’immagine del profilo attraverso l’ormai onnipresente prompt.

L’azienda di Mark Zuckerberg ha fatto diversi progressi nei suoi modelli di intelligenza artificiale in ambito multimediale, alcuni dei quali sono già disponibili nelle sue piattaforme social.

Una funzionalità simile è stata già individuata anche su WhatsApp, dove gli utenti potevano creare una nuova immagine del profilo da zero fornendo un prompt, ma al momento la funzionalità non è ancora arrivata ufficialmente sulla piattaforma.

Meta non ha detto nulla in merito alla nuova funzionalità scoperta da Paluzzi e al momento non possiamo dire quando potrebbe diventare ufficiale.

La nuova opzione per generare un’immagine del profilo con l’IA renderà più facile ottenere foto creative, ma probabilmente qualcosa della persona dietro al profilo andrà perso.