Nelle scorse ore il team di Google ha annunciato alcune importanti novità per la piattaforma Google Home, che va ad arricchirsi di un paio di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e, pertanto, su Gemini, l’assistente IA del colosso di Mountain View.

In particolare, le nuove funzioni annunciate da Google sono “AI Camera Search” e “Help Me Create” ed entrambe dovrebbero riuscire a migliorare l’esperienza di utilizzo dei dispositivi smart home del colosso statunitense.

Google Home App migliora con due nuove funzioni IA

La funzionalità AI Camera Search è stata presentata come uno strumento che consente ai dispositivi Nest Cam di capire cosa sta succedendo: in pratica, le clip video in Google Home App si arricchiranno di descrizioni dettagliate generate dall’intelligenza artificiale (visibili nella scheda Attività), in modo da rendere più semplice la ricerca e la revisione dei filmati registrati.

E così, invece della normale etichetta “animale o attività rilevata”, la descrizione generata dall’intelligenza artificiale potrebbe essere “il cane sta scavando in giardino”.

Inoltre, gli utenti potranno effettuare ricerche nella cronologia della telecamera con domande naturali, chiedendo ad esempio se il cane è uscito, se è passato il furgone del corriere o se sono stati ritirati i rifiuti.

Inizialmente la funzione AI Camera Search sarà disponibile per selezionati utenti Nest Aware Plus in lingua inglese (negli Stati Uniti) che sono iscritti al programma Google Home Public Preview.

La seconda novità è Help Me Create, ossia una soluzione studiata per sfruttare l’intelligenza artificiale per creare un’atomazione per Google Home App.

Per esempio, gli utenti potranno chiedere di ricordare di chiudere a chiave di notte, di avere un aiuto per dormire meglio, di ricordare di portare fuori la spazzatura, di ricordare di ritirare i pacchi, di annunciare l’ora di cena o di organizzare allenamenti mattutini.

Questa novità sarà disponibile in anteprima entro la fine dell’anno per una ristretta cerchia di utenti statunitensi Nest Aware Plus.