Con un paio di settimane di anticipo rispetto alla data ufficiale, prende il via oggi il Black Friday di Godeal24, negozio online specializzato nella rivendita di licenze software a prezzi imbattibili. L’occasione è dunque perfetta per chi sta acquistando un nuovo PC, o approfitterà delle offerte dei prossimi giorni per acquistare nuovi componenti per aggiornare il proprio computer, e necessità di una licenza del sistema operativo, che sia Windows 10 o Windows 11, ma anche un pacchetto ormai indispensabile come Microsoft Office.

I prezzi sono davvero strepitosi, si parte da 35 euro per Office 2021 Pro Plus (ma il prezzo scende a 312 se ne acquistate 5) mentre per Windows 11 Pro bastano solo 13 euro (meno di 11 euro ciascuna per un pacchetto con 5 licenze). E la scelta è davvero ampia, con numerose versione di Office e offerte anche per gli amministratori di rete.

Sull’affidabilità di Godeal24 non si discute, come testimonia il punteggio, 4,9 stelle su 5, ottenuto dal negozio su TrustPilot, una delle piattaforme più utilizzate per giudicare negozi e attività commerciali. Detto che potete pagare con PayPal per una maggiore tranquillità, potete contattare il servizio di assistenza tecnica per qualsiasi necessità. Potete utilizzare questo indirizzo mail, che risponde 24 ore su 214, 7 giorni su 7.

Tutti i prodotti venduti da Godeal24 sono originali al 100% e vi permetteranno, una volta attivati, di ricevere gli aggiornamenti di sistema rilasciati dal produttore nel tempo, così da avere unprodotto sempre in linea con gli standard del mercato.

Le offerte del Back Friday di Godeal24

Informazione Pubblicitaria