Quest’estate il colosso di Mountain View ha ufficialmente lanciato, insieme agli altri componenti della famiglia Google Pixel 9, anche il secondo smartphone pieghevole prodotto dalla società: Google Pixel 9 Pro Fold. Abbiamo già avuto occasione di reperire alcune informazioni sul dispositivo in questione nonostante non sia ufficialmente in vendita nel nostro Paese, abbiamo visto per esempio come il dispositivo possa vantare un riconoscimento facciale di tutto rispetto, come non possa essere ricaricato utilizzando l’accessorio Pixel Stand, o ancora come lo smartphone sia entrato nel programma Beta di Android 15.

Oltre a ciò, abbiamo anche visto Pixel 9 Pro Fold passare tra le mani di JerryRigEverything, non uscendone indenne; sappiamo bene come lo youtuber sia particolarmente aggressivo nei confronti dei dispositivi, ma se un utente in possesso dello smartphone dovesse danneggiare il proprio pieghevole, quanto costerebbe la riparazione? Parecchio.

I prezzi delle componenti per riparare Google Pixel 9 Pro Fold

Per quanto si possa prestare attenzione al proprio smartphone, trattandolo come si suol dire con i guanti, gli incidenti possono sempre capitare; se ci sono dispositivi tradizionali che richiedono un significativo esborso per la riparazione in virtù delle caratteristiche di alcune componenti, ciò è ancora più vero prendendo in considerazione gli smartphone pieghevoli.

Recentemente iFixit ha messo a disposizione degli utenti le componenti necessarie per effettuare tutta una serie di riparazioni su un possibile, sfortunato, Google Pixel 9 Pro Fold, fornendo al contempo una guida passo passo molto dettagliata utile per coloro che volessero addentrarsi in una riparazione fai da te.

Come probabilmente avrete già immaginato, la componente più costosa è anche una di quelle più fragili e più a rischio di rottura, ovvero il display interno: se lo smartphone in questione ha un costo di 1.799 dollari, il solo display come ricambio richiede un esborso di 1.199 dollari (oppure 1.206,95 euro se acquistato tramite lo store europeo dell’azienda).

Di seguito riportiamo i prezzi in dollari, e dello store europeo, di alcune tra le principali componenti di ricambio:

schermo esterno 189,99 dollari o 196,95 euro

batteria base 66,99 dollari o 66,95 euro

batteria flip 66,99 dollari o 66,95 euro

fotocamera posteriore 249,99 dollari o 256,95 euro

fotocamera anteriore esterna 79,99 dollari o 86,95 euro

fotocamera anteriore interna 89,99 dollari o 96,95 euro

cover posteriore 129,99 dollari o 129,95 euro

gruppo di ricarica 59,99 dollari o 66,95 euro

Insomma, come era facilmente intuibile, un’eventuale danno a Google Pixel 9 Pro Fold potrebbe costare caro al malcapitato utente; qualora aveste acquistato il dispositivo tramite qualche store straniero il consiglio è quello di prestare particolare attenzione al vostro nuovo smartphone.