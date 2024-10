Nella prima parte del 2025 OPPO dovrebbe lanciare una nuova generazione di smartphone pieghevole, ossia OPPO Find N5, protagonista nelle scorse ore di un’interessante anticipazione.

Ad occuparsi di tale smartphone, infatti, è stato il popolare leaker Digital Chat Station, che sul social cinese Weibo ha condiviso alcune di quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa possiamo aspettarci dal pieghevole OPPO Find N5

A dire del leaker, per quanto riguarda il design il team di ingegneri di OPPO non avrebbe in programma di apportare novità rivoluzionarie, tanto che attualmente il suo prototipo è molto simile alla precedente generazione (ovviamente, prima del lancio ufficiale le cose potrebbero cambiare anche in modo radicale).

Lo schermo dovrebbe essere un po’ più grande (purtroppo non è stato rivelato quanto importante sia l’incremento dimensionale) e vantare una risoluzione 2K mentre sulla parte posteriore il comparto fotografico principale dovrebbe trovare spazio in un modulo di forma circolare, con un sensore primario Hasselblad Master Tone da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel (con zoom 3x).

A garantire la potenza necessaria vi dovrebbe essere un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia la CPU che nei prossimi mesi sarà montata sui principali smartphone top di gamma mentre per la batteria OPPO avrebbe deciso di puntare su una soluzione a due celle (da 2.460 mAh e 3.105 mAh), per una capacità complessiva di 5.565 mAh (con il supporto alla ricarica in modalità wireless).

Tra le altre caratteristiche di OPPO Find N5 non dovrebbero mancare una porta USB Type-C personalizzabile e una scocca molto sottile. Stando alle indiscrezioni, OPPO Find N5 in alcuni mercati (come quelli europei) potrebbe arrivare con il nome di OnePlus Open 2. Staremo a vedere.