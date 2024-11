OnePlus ha annunciato un nuovo aggiornamento di OxygenOS che verrà rilasciato per vari smartphone e tablet dell’azienda, portando con sé diversi miglioramenti.

L’update in questione porta OxygenOS, l’interfaccia personalizzata del produttore cinese, alla versione V10P02 e dovrebbe essere implementato su tutti i dispositivi supportati entro il 9 dicembre.

Tutte le novità dell’update rilasciato da OnePlus per OxygenOS

Il nuovo aggiornamento di OxygenOS sbarcherà su tutti i seguenti dispositivi:

OxygenOS 14

serie OnePlus 12

OnePlus Open

serie OnePlus 11

serie OnePlus 10

serie OnePlus 9

OnePlus 8T

OnePlus Nord 4 5G / OnePlus Nord 3 5G / OnePlus Nord 2T 5G

OnePlus Nord CE4 5G / OnePlus Nord CE3 5G / OnePlus Nord CE 3 Lite 5G / OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus Pad / OnePlus Pad Go

OxygenOS 13.1.0

OnePlus 8 / OnePlus 8 Pro

OxygenOS 13.0.0

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord CE 2 5G

OnePlus Nord CE 5G

Tra le novità introdotte con la versione V10P02 dell’interfaccia personalizzata di OnePlus vi sono l’ottimizzazione della frequenza di aggiornamento dei dati relativi al meteo, in modo da migliorare la tempestività e la precisione, l’aumento della velocità di salvataggio degli screenshot lunghi e il miglioramento della stabilità del sistema.

Il produttore cinese incoraggia gli utenti a fare attenzione alla notifica che li informa della disponibilità del nuovo update, in modo da procedere al suo download e all’installazione il prima possibile.

Come da tradizione, il roll out dell’aggiornamento è graduale: si parte da una ristretta cerchia di utenti e, nel giro di qualche giorno, la sua disponibilità va via via ampliandosi.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato dal team di OnePlus sul forum ufficiale (lo trovate seguendo questo link), ove viene chiesto agli utenti di supportare il lavoro degli sviluppatori con i loro feedback.