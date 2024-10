Nel corso degli ultimi mesi Google Gemini ha potuto contare su una serie di aggiornamenti che l’hanno avvicinato sempre di più all’ottimo Google Assistant, al punto da diventare l’assistente vocale predefinito sui recenti Google Pixel 9. Seguendo questa filosofia, anche OnePlus è vicina a rendere l’assistente IA di Google l’opzione predefinita all’interno dei suoi prossimi smartphone di punta.

Sebbene allo stato attuale Gemini non sia ancora al livello di Google Assistant, appoggiandosi a quest’ultimo per una serie di operazioni da effettuare vocalmente con lo smartphone, è innegabile che nel prossimo futuro sostituirà il vecchio assistente vocale in tutto e per tutto. Dopo Motorola e, ovviamente Google con i suoi Pixel, OnePlus ha annunciato ufficialmente che i prossimi flagship dell’azienda renderanno Gemini l’assistente vocale predefinito.

OnePlus 13 sarà il primo smartphone che utilizzerà Gemini

In maniera simile a ciò che già accade sui Google Pixel, i possessori dei futuri smartphone di OnePlus potranno ancora accedere a Google Assistant, ma dovranno attivarlo manualmente tramite l’app di Gemini, che sarà l’assistente vocale predefinito all’interno dello smartphone al momento dell’accensione.

Al contrario, invece, i possessori dei vecchi modelli di OnePlus che riceveranno l’aggiornamento ad Android 15 e alla OxygenOS 15, presentata ufficialmente nella giornata di ieri, continueranno ad utilizzare Google Assistant di default, mantenendo ovviamente la possibilità di passare a Gemini scaricando l’applicazione ufficiale dal Google Play Store.

Il primo dispositivo che utilizzerà Gemini come assistente predefinito sarà OnePlus 13, il cui evento di lancio è fissato per il prossimo 31 ottobre in Cina. Ricordiamo che lo smartphone sarà il primo al mondo ad utilizzare il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 4 Elite di Qualcomm, e conosciamo già il suo design e alcune delle sue specifiche tecniche, oltre ad aver dato uno sguardo ad alcuni sample fotografici scattati con la sua fotocamera.