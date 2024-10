Ora che la versione finale di Android 15 è stata rilasciata, i vari produttori sono al lavoro per portare l’aggiornamento sui rispettivi device e ovviamente ciò riguarda anche OnePlus.

In particolare, dall’India arriva la notizia dell’apertura del programma Open Beta di OxygenOS 15, l’interfaccia personalizzata del produttore cinese basata su Android 15 e i primi smartphone a poter prendere parte a questa fase di test sono OnePlus 12 e OnePlus 12R.

OxygenOS 15 con Android 15 in beta su OnePlus 12 e OnePlus 12R

Gli utenti che decideranno di entrare nel programma di test di OnePlus dovranno essere pronti a scaricare ed installare 3,5 GB o 3,6 GB (a seconda del modello) di aggiornamento ma dovranno effettuare la relativa richiesta di partecipazione con una certa fretta, in quanto il periodo per proporre le candidature termina il 5 novembre.

Inoltre, questa prima fase di programma open beta è limitata ad una ristretta cerchia di utenti ogni giorno e soltanto i primi a candidarsi potranno entrare a farvi parte mentre tutti gli altri dovranno attendere il giorno successivo e sperare di essere nel gruppo dei “fortunati”.

Il produttore ha precisato che si tratta di una release ancora in una fase iniziale e che, pertanto, potrebbero esserci delle criticità. Proprio per tale ragione, ha anche messo a disposizione degli utenti un apposito strumento per poter tornare in qualsiasi momento ad OxygenOS 14.

La speranza del team di sviluppatori è poter sfruttare i vari feedback degli utenti per riuscire ad individuare rapidamente i bug più importanti e a trovare le relative soluzioni.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando il programma OxygenOS 15 Open Beta sarà esteso agli OnePlus 12 e OnePlus 12R venduti anche in altri Paesi.