Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato avviato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.23.23.

WhatsApp Beta introduce una piccola novità

Lo scorso mese è emerso che il team di WhatsApp era al lavoro su una funzionalità per filtrare le chat tramite elenchi personalizzati, studiata per consentire agli utenti di avere un maggiore controllo sulle loro conversazioni (creando questi elenchi, gli utenti possono anche generare filtri personalizzati che li aiutano a individuare rapidamente chat specifiche).

Con la versione 2.24.23.23 beta per Android viene introdotta per alcuni utenti la possibilità di eliminare i filtri per le chat preimpostati.

In pratica, la nuova funzione consente di rimuovere alcuni filtri preimpostati, come ad esempio “Non letti” o “Gruppi”, direttamente dall’interfaccia della chat.

Con la precedente versione questi filtri predefiniti non potevano essere eliminati, in quanto ritenuti essenziali per organizzare le conversazioni all’interno dell’app mentre adesso se vengono ritenuti inutili possono essere rimossi con una pressione prolungata (la stessa cosa può essere fatta dalle impostazioni dell’app, ove è anche possibile ripristinare un filtro rimosso in precedenza).

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp