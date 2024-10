L’azienda di Mountain View sta apportando ulteriori modifiche a Google Gemini per Android con l’obiettivo di migliorare l’aspetto dell’app con il tema chiaro e il tema scuro. Google sta testando un’interfaccia chiara e una scura che rispetto alle precedenti risultano più leggibili. Ecco cosa cambia.

Google ritocca il tema chiaro e scuro dell’app Gemini per Android

Nella barra in basso il pulsante di aggiunta “+” a sinistra che consente di caricare file e immagini ora è più visibile in quanto non è più racchiuso in un cerchio. Inoltre i pulsanti per accedere al microfono e alla fotocamera non sono più un pugno negli occhi, poiché non hanno più uno sfondo azzurro chiaro, bensì uno sfondo grigio scuro che risalta molto meno, come il pulsante per accedere a Gemini Live all’estrema destra.

Anche il tema chiaro dell’app beta di Google Gemini ora segue la stessa linea di design.

Queste modifiche sono al momento attive per alcuni utenti Google Gemini con la versione beta 14.42 dell’App Google e dovrebbero essere implementate anche sulla versione Web di Gemini accessibile su gemini.google.com.

Lo scorso dicembre Google ha annunciato la prima versione di Google Gemini, soluzione divenuta con il passare dei mesi il centro dell’ecosistema di app e servizi del colosso di Mountain View per quanto riguarda le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Ora sembra che il team di Google sia pronto a lanciare la nuova generazione del suo chatbot. Stando alle ultime indiscrezioni Google Gemini 2.0 dovrebbe arrivare a dicembre.