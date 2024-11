Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione hardware ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con regolarità nel corso del tempo.

Un esempio di questo supporto software è quello che ci arriva da Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, smartphone per i quali è in fase di rilascio un nuovo aggiornamento di sicurezza che porterà con sé anche il miglioramento di una funzionalità.

Una nuova funzione di sicurezza per i Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4

Insieme all’aggiornamento di novembre 2024 per i Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 migliora anche Auto Blocker, funzionalità introdotta dal colosso coreano con l’interfaccia One UI 6.0 e Android 14 e studiata per alzare il livello di sicurezza (per esempio, impedendo l’installazione di applicazioni e aggiornamenti software e l’invio di comandi tramite un cavo USB).

Una volta installato l’aggiornamento di novembre, i possessori di questi smartphone abilitando in Auto Blocker l’opzione per il massimo livello di restrizioni bloccheranno il funzionamento di ogni dispositivo USB, eccezion fatta per i caricabatterie.

Non è chiaro quale sia il motivo per cui tale funzionalità non sia stata inclusa nell’aggiornamento che ha introdotto su Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 l’interfaccia One UI 6.1.1 ma, a quanto pare, adesso per i possessori di tali device è arrivato il momento di provarla.

Ricordiamo che quando l’aggiornamento sarà pronto per l’installazione, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti della sua disponibilità ma i più impazienti possono comunque procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli update.