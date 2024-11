Xiaomi ha iniziato ufficialmente il rilascio dell’aggiornamento della versione stabile di Android 15 per il suo flagship Xiaomi 14. L’aggiornamento, previsto a livello globale, prevede diverse ottimizzazioni e correzioni per migliorare l’esperienza utente.

Caratteristiche e changelog dell’aggiornamento di Android 15 su Xiaomi 14

Il primo aspetto importante e interessante da sottolineare è che questo aggiornamento si basa su HyperOS 1.1 e non sul recente HyperOS 2.0 che al momento è stato rilasciato solamente in Cina. L’aggiornamento disponibile per gli utenti di Xiaomi 14 per gli utenti europei è identificato come build OS1.1.4.0.VNCEUXM, mentre OS1.1.3.0.VNCMIXM a livello globale. Al momento, comunque, l’aggiornamento alla versione stabile di Android 15 per Xiaomi 14 è riservato solamente agli utenti Mi Pilot (il programma di test di Xiaomi che consente agli utenti di provare in anteprima gli aggiornamenti). L’update occupa circa 127 MB per gli utenti globali e 125 MB per quelli europei e viene distribuito tramite aggiornamento OTA da Experience Enhanced Beta.

Entrando nel merito l’update porta diversi miglioramenti alla schermata Home alla schermata di blocco e al menu recenti. Questo il changelog completo:

Schermata Home

Ottimizzazione: le icone delle cartelle non sempre venivano visualizzate completamente

Ottimizzazione: problema per cui il layout della schermata Home lasciava molto spazio vuoto nella parte superiore dello schermo

Correzione: la schermata Home smetteva di funzionare in alcuni casi

Schermata di blocco

Correzione: la schermata lampeggiava quando si regolavano le impostazioni di Always-on Display

Recenti

Correzione: le schede delle app tremavano quando si cambiava l’ordine delle schede

Altri miglioramenti e ottimizzazioni

Correzione: gli screenshot risultavano neri per alcune app

Per il momento i telefoni della serie Xiaomi 14 che riceveranno l’aggiornamento sono Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra che lo riceverà nei prossimi giorni o settimane. In attesa di capire quando HyperOS 2.0 arriverà anche in Europa è già una buona notizia sapere di poter accedere ad Android 15 sui nuovi device top di gamma del marchio cinese.