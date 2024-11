Se siete appassionati di videogame e vi piace giocare anche con lo smartphone, il nuovo accessorio lanciato da Xiaomi potrebbe fare al caso vostro.

I videogame, soprattutto quelli più “estremi”, mettono a dura prova gli smartphone, stressando il processore e la GPU e ciò in alcuni casi potrebbe determinare un notevole aumento delle temperature (con conseguente incremento dei consumi della batteria) ed è proprio qui che entra in gioco il nuovo accessorio del colosso cinese.

Le caratteristiche del nuovo accessorio di Xiaomi

Magnetic Cooling Clip, questo il nome del nuovo accessorio di Xiaomi, è pensato per gli smartphone ad alte prestazioni ed ha come principale obiettivo quello di gestire il calore durante attività intensive, come ad esempio il gaming o lo streaming di contenuti multimediali.

L’accessorio di Xiaomi è dotato di un dissipatore a semiconduttore da 30 W dotato di alette in lega di alluminio disposte secondo un design a flusso d’aria direzionato per ottimizzare l’efficienza del raffreddamento.

A dire del produttore, Magnetic Cooling Clip può abbassare le temperature del dispositivo a 0 °C in appena 25 secondi e può raggiungere un punto di congelamento di -10 °C in condizioni ideali. C’è da precisare, ad ogni modo, che i risultati effettivi del raffreddamento possono variare a seconda delle condizioni ambientali.

Dotato di una modalità Extreme Cold che aumenta la potenza per raggiungere temperature più basse, l’accessorio può anche contare su un sistema di monitoraggio in tempo reale, grazie al quale aumenta la durata della batteria.

Inoltre, l’accessorio di Xiaomi integra quattro modalità di illuminazione RGB (Rainbow, Breathing, Flowing e Bright), consentendo così agli utenti di personalizzare l’aspetto visivo in base alle proprie preferenze.

Tra le altre caratteristiche vi sono il supporto magnetico e varie funzioni di sicurezza (come la protezione da sovratensione, sottotensione e sovratemperatura).

In Cina Magnetic Cooling Clip è in vendita su JD.com a 199 yuan (pari, al cambio, a circa 25 euro). Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Xiaomi per scoprire se l’accessorio arriverà anche in Italia.