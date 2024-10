Siamo tutti consapevoli che oggi si parla tanto di sostenibilità e per questo Google ha deciso di lanciarsi nel mercato dei telefoni ricondizionati e certificati. Questa mossa offre agli utenti un’opzione più economica e, allo stesso tempo, aiuta a ridurre i rifiuti elettronici, rendendo il consumo un po’ più responsabile. Con questa novità, i consumatori possono acquistare generazioni precedenti di Pixel, a partire dalla serie Pixel 6, con sconti fino al 40% rispetto ai prezzi originali. Si tratta di un’opportunità ideale per chi desidera un dispositivo di fascia alta a un costo contenuto.

Google Pixel ricondizionati: il processo e i modelli disponibili

Ogni telefono viene sottoposto a un rigoroso processo di ispezione, dove esperti valutano batteria, scocca e schermo per cercare eventuale difetti. Solo se necessario, vengono utilizzate parti autentiche di Google per ripararli e per garantire un prodotto praticamente nuovo.

Ogni dispositivo Google Pixel ricondizionato arriva anche con l’ultima versione di Android e un caricabatterie compatibile, permettendo agli utenti di sfruttare le funzionalità più recenti fin dal primo utilizzo. Google offre, per i dispositivi ricondizionati e certificati, una garanzia limitata di un anno e, ovviamente, il supporto clienti.

Come già specificato, Google sta facendo la sua parte nella sostenibilità. Infatti, questo nuovo programma di telefoni ricondizionati fa parte di un impegno più ampio volto a ridurre l’impatto ambientale, basti considerare che già tutti i nuovi dispositivi Pixel, Fitbit e Nest vengono oramai confezionati senza plastica, e questo vale anche per i telefoni ricondizionati.

I Google Pixel ricondizionati e disponibili all’acquisto sul Google Store sono:

Al momento, il programma è limitato agli Stati Uniti, ma si spera che possa essere lanciato in Italia a breve.