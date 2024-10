Avete bisogno di nuovi caricabatterie perché quelli in casa non ce la fanno più? L’offerta di oggi allora fa proprio al caso vostro. In anticipo di Black Friday infatti BASEUS, brando ormai noto su Amazon per i suoi accessori di qualità, sta proponendo in queste ore una super offerta: ben due alimentatori da 30 W (compatibili con qualsiasi smartphone in circolazione) al prezzo di uno, scontato.

Super prezzo e il secondo alimentatore è in omaggio

Si tratta dell’alimentatore Baseus, USB C per smartphone da 30 W (5 V / 3.0 A) compatibile con qualsiasi smartphone, che sia esso un iPhone, un Samsung, un Motorola o un Pixel. C’è ben poco da dire al riguardo se non che è compatibile con prese italiane e che dispone di una singola porta di ricarica, ovviamente non è incluso il cavo USB Type-C che potete acquistare qui.

Il caricabatterie Baseus USB C è in offerta a 6,31€ anziché 17,99€, inoltre cliccando su Applica o Riscatta coupon in pagina ne otterrete un secondo gratuitamente (anche se a carrello ne vedrete 1 come quantità). Un’ottima occasione soprattutto in tempi di magra di alimentatori all’interno delle confezioni degli smartphone. L’offerta è allentate di conseguenza conviene affrettarsi prima che termini.