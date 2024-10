Da anni siamo abituati ad avere lo smartphone sempre in tasca ed è più facile dimenticare le chiavi di casa piuttosto che il nostro amato telefono. Per chi è sbadato e dimentica spesso a casa le chiavi, ma anche per chi cerca una soluzione per rendere più sicura e al tempo stesso più versatile la serratura di casa, ecco una selezione di proposte perfette per risolvere il problema.

Sono quattro serrature intelligenti, proposte da Ruilon/WeLock, che si distinguono dalla gran parte delle soluzioni in commercio grazie alla loro retro compatibilità. Non serve infatti sostituire l’intera serratura, visto che tutte e quattro le soluzioni che vi presentiamo sono composte da un cilindro con pomello interno e sistema di sblocco esterno. Basta quindi rimuovere una sola vite dalla serratura di casa, sfilare il cilindro, inserire quello Ruilon, fissarlo e il gioco è fatto.

E l’apertura può essere controllata anche con lo smartphone, una soluzione perfetta per gli smemorati ma anche per evitare di dover uscire di casa con grandi mazzi di chiavi. Tutti i modelli offrono anche metodi alternativi di sblocco, come schede NFC, impronte digitali o codici numerici, e sono una soluzione ideale anche per chi gestisce bed and breakfast, per chi affitta camere o semplicemente per chi ha dei collaboratori familiari o degli ospiti temporanei.

Per capire meglio il funzionamento andiamo ad analizzare nel dettaglio le quattro proposte, tutte scontate per alcune settimane utilizzando i codici sconto che troverete indicati per ogni modello.

Ruilon PBL41

Il modello più semplice, e anche il più economico grazie al codice sconto che trovate nel box qui sotto, è indubbiamente PBL41, che può ovviamente essere sbloccato tramite lo smartphone utilizzando la connessione Bluetooth. È possibile utilizzare anche il WiFi ma in questo caso è necessario acquistare un apposito hub da collegare al WiFi di casa e in questo caso potrete sfruttare l’integrazione con gli assistenti vocali e aprire la porta di casa anche con la voce.

Lo sblocco può avvenire anche tramite un codice numerico e tramite la companion app è possibile generare dei codici temporanei, da dare a eventuali ospiti, o codici personalizzati, per sapere sempre chi è entrato in casa e in quale momento della giornata, una soluzione valida per babysitter, badanti o amici. In caso di esaurimento della batteria è sempre possibile alimentare la serratura con un power bank e utilizzare lo smartphone per lo sblocco della serratura.

La serratura PBL41 può essere utilizzata anche sui portoni da esterno, visto che può funzionare correttamente a temperature comprese tra i -25 e i +60 gradi centigradi.

Potete acquistare Ruilon PBL41 su Amazon a 89 euro utilizzando il coupon PBL41ADA

Ruilon TOUCH41

Se avete un budget più ampio a disposizione, potete rivolgere la vostra attenzione a TOUCH41, che come lascia sottindendere la sigla è dotata di lettore di impronte digitali per lo sblocco. Potete registrare diverse impronte digitali così da sapere sempre chi entra in casa vostra e resta ovviamente la possibilità di utilizzare lo smartphone per lo sblocco tramite Bluetooth o, tramite un hub da acquistare separatamente, anche da remoto o tramite assistenti vocali.

Potete registrare fino a 100 diverse impronte digitali ma una delle funzioni più interessanti, soprattutto per chi gestisce un bed and breakfast, o per chi ha spesso estranei (badanti, babysitter, collaboratori familiari) che possono entrare in casa, è l’utilizzo di schedine RFID. Nella confezione di vendita ne trovate tre, ma è possibile configurarne fino a 20 per consentire l’accesso, anche temporaneo o solo in determinati orari.

Potete acquistare Ruilon TOUCH41 su Amazon a 132 euro con il coupon TOUCH41ADA

Ruilon PCB41

Vi piace l’idea di poter utilizzare delle schedine RFID e codici invece delle impronte digitali? La soluzione ideale per voi è indubbiamente PCB41, che integra un tastierino numerico, per sbloccare la serratura con un codice che può essere generato tramite l’app, e che può essere disattivato in qualsiasi momento, o attivato solamente in determinati orari.

A questo si aggiunge, oltre allo sblocco tramite smartphone connesso via Bluetooth e a quello via WiFi/assistenti vocali con un hub da acquistare a parte, anche l’utilizzo delle schedine RFID. Anche in questo caso nella confezione di vendita ne troverete tre ma è possibile gestirne fino a 20, da acquistare anche in questo caso a parte.

Da segnalare la certificazione IP65 che ne consente l’installazione all’aperto e che permette alla serratura di resistere alla pioggia o a schizzi d’acqua.

Potete acquistare Ruilon PCB41 su Amazon a 119 euro con il codice PCB41ADA

Ruilon SECBN51

Chiudiamo questa carrellata di serrature intelligenti con il modello SECBN51, con cilindro regolabile da 30 a 70 millimetri (con un’estensione presente nella confezione di vendita), apertura con lettore di impronte digitali, schedine RFID o smartphone, via WiFi (con hub da acquistare a parte) e Bluetooth.

È possibile montarla all’esterno, vista la certificazione IP65 e resiste anche alle cariche elettrostatiche fino a 30.000 volt, per evitare possibili malfunzionamenti o danni. È alimentata, come tutti gli altri modelli, da tre batterie di tipo AAA, semplici quindi da sostituire, e come gli altri modelli può essere aperta utilizzando un power bank e lo smartphone qualora le batterie fossero completamente scariche.

Va comunque detto che qualora il livello della batteria scendesse sotto al 20%, riceverete una notifica sullo smartphone, per ricordarvi di mettere delle batterie nuove.

Potete acquistare Ruilon SECBN51 su Amazon a 132 euro con il codice ADASECB51

