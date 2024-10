Come annunciato la scorsa settimana con il Pixel Drop di ottobre, tra le numerose novità Google sta implementando la funzionalità “Avvicinati per trasmettere” tra i dispositivi Google Pixel Pro e Pixel Tablet.

La funzionalità permette do trasmettere contenuti multimediali in entrambe le direzioni sfruttando la tecnologia wireless UWB (Ultra-Wideband). Per utilizzare la funzionalità “Avvicinati per trasmettere” è sufficiente abilitarla in Impostazioni > Google > Tutti i servizi > Opzioni Google Cast.

Tuttavia per poter utilizzare questa funzionalità è richiesto uno smartphone Google Pixel di categoria Pro o Fold, quindi Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro, Pixel Fold, Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL o Pixel 9 Pro Fold, oltre a un tablet Google Pixel Tablet associato, in più i dispositivi devono essere connessi tramite la medesima rete Wi-Fi privata.

Una nuova funzionalità di trasmissione è in rollout per i dispositivi Google Pixel

Questa funzionalità è stata individuata nella versione 24.42.32 di Google Play Services, ma al momento non sembra essere ancora ampiamente disponibile. Proprio nella giornata di oggi Google ha rilasciato la beta 3 di Android 15 QPR1 su tutti i dispositivi Pixel compatibili. Potete trovare i dettagli della nuova build, le note di rilascio e come fare per procedere con l’installazione in questo articolo.