L’attesa è ormai finita: nel corso delle ultime ore, OPPO ha infatti confermato il periodo di lancio sul mercato di Find X8 e Find X8 Pro: scopriamone insieme tutti i dettagli e le specifiche tecniche ufficiali.

OPPO Find X8: periodo di lancio e specifiche ufficiali

A pochi giorni dalla presentazione, la divisione indonesiana di OPPO ha pubblicato un trailer che indica il lancio della nuova serie OPPO Find X8 per il mese di novembre, suggerendo così un’uscita sul mercato globale fissata indicativamente per lo stesso periodo.

Entrambi gli smartphone presenteranno un display OLED di tipologia LTPO: nel caso di OPPO Find X8 troveremo uno schermo da 6,59 pollici di diagonale, che aumentano a 6,78 pollici nel caso del fratello maggiore, OPPO Find X8 Pro. Tutti e due i modelli offriranno una frequenza d’aggiornamento adattiva che spazia da 1 Hz fino ad un massimo di 120 Hz, oltre che il supporto a Dolby Atmos e un picco di luminosità pari a 4500 nit, riservato ai contenuti HDR in alta definizione.

Sotto il cofano troveremo invece un chip MediaTek Dimensity 94oo, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri, accompagnato da una RAM LPDDR5x da 16 GB e memoria interna di tipologia UFS 4.0. Nel caso del sistema operativo troveremo l’interfaccia grafica proprietaria ColorOS 15, basata sul sistema operativo Android 15.

Passiamo infine al comparto fotocamere, dove troveremo un modulo a tre sensori, di cui il principale sarà rappresentato dal sensore Sony LYT-700 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra-wide e infine un teleobiettivo da zoom ottico 3x. A queste, nel caso di OPPO Find X8 Pro si aggiungerà un quarto sensore, un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 6x, assieme a un sensore principale Sony LYT-808 con apertura 1/1,4, che consentirà di acquisire fotografie migliori in condizioni di scarsa luminosità.

OPPO Find X8 offrirà una batteria da 5630 mAh di capacità, che aumentano a 5910 mAh nel caso di OPPO Find X8 Pro: entrambi i modelli supporteranno la funzionalità di ricarica rapida SuperVOOC da 80 W di potenza, oltre alla ricarica wireless da 50 W di potenza e la ricarica wireless inversa da 10 W.

Nonostante il periodo d’uscita fissato per novembre, non conosciamo ad oggi una data precisa per il mercato globale: rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.