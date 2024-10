Adesso c’è la data di lancio ufficiale di OnePlus 13, uno degli smartphone più attesi dell’ultima parte del 2024: il produttore cinese, infatti, nelle scorse ore ha reso noto che la sua presentazione è in programma per il 31 ottobre.

Nel corso dell’evento di lancio della prossima settimana, che si svolgerà in Cina, scopriremo finalmente quanto di vero c’è nelle tante indiscrezioni su tale smartphone che si sono susseguite sino a questo momento.

Le ultime anticipazioni su OnePlus 13

Ricordiamo che tra gli aspetti più interessanti nel nuovo modello di punta dell’offerta di OnePlus vi è il suo processore, in quanto questo sarà il primo smartphone ad arrivare sul mercato con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Elite.

Ed ancora, il produttore cinese ha anche confermato che saranno tre le colorazioni tra le quali gli utenti potranno scegliere, ossia Obsidian Secret (caratterizzata da una finitura Ebony Wood Grain Glass), White Dawn (con la tecnologia Silk Glass) e Blue Moment (con la texture BabySkin).

Per quanto riguarda il design, frontalmente OnePlus 13 dovrebbe vantare un display AMOLED BOE X2 da 6,8 pollici curvato su tutti e quattro i lati mentre sulla parte posteriore nell’angolo in alto a sinistra dovrebbe trovare spazio un modulo fotografico circolare metallico con tre sensori e il logo “H” (Hasselblad) sulla destra.

Il seguente video consente di farsi un’idea del design dello smartphone:

Tra le altre caratteristiche di OnePlus 13 non dovrebbero mancare fino a 24 GB di RAM LPDDR5x, fino a 1 TB di memoria di archiviazione (con standard UFS 4.0), una tripla fotocamera da 50 megapixel, una fotocamera frontale da 32 megapixel e una batteria da 6.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

Per il lancio in Europa ci sarà invece da avere pazienza ancora per qualche settimana e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare il nuovo smartphone di OnePlus.