Disservizi e problemi oggi 25 ottobre 2024 per gli utenti che utilizzano l’operatore Lycamobile, che è down e non funziona, come riportato dal sito downdetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete.

Le segnalazioni indicano che i disservizi sono iniziati attorno alle 18:00 di oggi e in pochi minuti hanno superato il migliaio, sintomo di un problema diffuso su tutto il territorio. Come mostra la mappa qui sotto le segnalazioni arrivano da tutto il Paese, in particolare a Nord-Ovest, al Centro e al Sud, mentre al momento il Nord-Est sembra interessato in maniera meno impattante.

Non si tratta di cifre elevatissime, visto che le segnalazioni non sono moltissime, ma i disservizi ci sono e sono presenti da alcune ore in varie zone d’Italia, soprattutto fra il Centro e il Sud, come potete vedere nella mappa qui sotto aggiornata alla mattinata di oggi.

Lycamobile non funziona: down oggi 25 ottobre

Le segnalazioni arrivano da tutta Italia e riguardano l’architettura di rete di Lycamobile in tutti i suoi aspetti. Nella maggior parte dei casi (60%) si parla di assenza del segnale, ma oltre il 30% degli utenti segnala un blackout completo della propria SIM, mentre per una piccola parte i problemi sono legati alla connettività Internet.

Anche nei social l’hashtag #Lycamobile è tra i più popolari, a sottolineare l’importanza del problema. Il problema è ancora presente ma per il momento Lycamobile non si fa sentire, probabilmente perché sta cercando di trovare l’origine del problema e risolverlo. Avete avuto anche voi problemi di Rete nelle ultime ore? Raccontateci la vostra esperienza nel box dei commenti.